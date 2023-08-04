«При всем уважении к «Сахалину», я ожидал большего». Защитник 2Drots Гудаев о победе в 1/256 Кубка России

Денис Гудаев высказался о победе 2Drots над «Сахалином» в Фонбет Кубке России.

«При всем уважении к «Сахалину», я ожидал большего. Возможно, пришел новый тренер, новые футболисты не успели сыграться. В МФЛ им было бы тяжело.

Знаю пару центральных защитников из «Сахалина». С Муртази (защитник «Сахалина» Алахвердов – Sports.ru) я дебютировал во Второй лиге в 18 лет, он всегда был для меня примером. Легенда «Сахалина» в 42 года. Теперь тоже хочу до 42 лет поиграть.

Разница в отношении к медийным командам сейчас и в прошлом году? Разницы особо не почувствовал. Многие футболисты, участвовали в МФЛ, прекрасно понимали с кем играют! После первого тура в предыдущем Кубке России о недооценки речи и не было.

Блогер я сейчас или профик? Наверное, профик. Сейчас стало больше футбола, на контент у меня стало меньше времени.

Удалось ли посмотреть игры «Амкала» и «РМ»? «Амкал» смотрел, многих там знаю лично, с главным тренером давно знаком. Переживал за них. Сыграли великолепно, красивые голы, уверенная победа – молодцы!

«Родину» не смотрел, настраивался на свою игру в наушниках с музыкой. Я не мог ни на что отвлекаться», – сказал Гудаев в беседе с корреспондентом Sports.ru Ильей Ковалевым.

Два из трех медийных клубов вышли в следующий раунд Кубка России. «Родина Медиа» Тарасова вылетела

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER