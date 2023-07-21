«Амкал» сыграет в Кубке России 1 августа, «Родина Медиа» и 2Drots – 2 августа
Опубликовано расписание медиафутбольных клубов в первом раунде Кубка России-2023/24.
1 августа, вторник
Москва, стадион Академии «Спартака», 4-е поле
«Амкал» – «Знамя Ногинск», начало – в 19:30
2 августа, среда
Москва, стадион «Спартаковец»
«Родина Медиа» – «Динамо Вологда», начало – в 16:30
Москва, стадион «Москвич»
2Drots – «Сахалин», начало – в 19:30
Примечание: время начала матчей – московское.
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