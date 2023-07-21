«Амкал» сыграет в Кубке России 1 августа, «Родина Медиа» и 2Drots – 2 августа

Теги ФОНБЕТ Кубок России Вторая лига Сахалин Динамо Вологда календарь Амкал Знамя Ногинск 2Drots Родина Медиа результаты календарь Медиафутбол

Опубликовано расписание медиафутбольных клубов в первом раунде Кубка России-2023/24.

1 августа, вторник

Москва, стадион Академии «Спартака», 4-е поле

«Амкал» – «Знамя Ногинск», начало – в 19:30

2 августа, среда

Москва, стадион «Спартаковец»

«Родина Медиа» – «Динамо Вологда», начало – в 16:30

Москва, стадион «Москвич»

2Drots – «Сахалин», начало – в 19:30

Примечание: время начала матчей – московское.

Призеры Winline Медиалиги стартуют в Пути регионов.

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5 комментариев

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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
хорошо что медиа клубы выступают, и детей к Кубку привлекают и ещё интересно смотреть
+5
-1
+4
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Dragao Falkao
Вологда удачи!
+2
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Вальтер Пандиани
За вологодское Динамо!
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
классно
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VadimSM
а расписание всех матчей сложно было написать?
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