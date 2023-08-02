Рэпер Текила дебютировал в Кубке. Он вышел в концовке матча с «Динамо» Вологда

Теги ФОНБЕТ Кубок России Динамо Вологда Winline Медиалига Родина Медиа «T-Killah» Александр Тарасов Медиафутбол

Популярный рэп-исполнитель Текила дебютировал в профессиональном футболе.

34-летний нападающий вышел в концовке матча с вологодским «Динамо».

Источник: скриншот из прямого эфира «Матч ТВ»

«Родина Медиа» к тому моменту проигрывала 0:3, с таким счетом матч и завершился. 

Медийная команда «РМ» впервые участвовала в Фонбет Кубке России, как победитель 3-го сезона Winline Медиалиги.

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11 комментариев

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При нем команда не пропустила!
+31
-3
+28
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спасибо, родные Вологжане!
ждём продвижения в кубке как можно дальше!
+26
-1
+25
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Легенда
+8
-1
+7
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Правда. Кто это? Sports.ru отстаньте от неумных.
+6
-1
+5
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Кроссвселенная какая-то.
+2
0
+2
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Вообще, новость достойная быть на первом месте в утренней подборке
+2
0
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Ответ Vatikan
При нем команда не пропустила!
Зато после матча всем составом пропустили по шоту текилы
+3
-1
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34 летний "нападающий" 🤣🤣
+2
-1
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Ответ Александр Лазарев
спасибо, родные Вологжане! ждём продвижения в кубке как можно дальше!
Череповец с Вами! Смотрели по ТВ! С победой👍
+1
0
+1
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Ответ Roman
Зато после матча всем составом пропустили по шоту текилы
Неплохо. Присоединился бы
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