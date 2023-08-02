Рэпер Текила дебютировал в Кубке. Он вышел в концовке матча с «Динамо» Вологда

Популярный рэп-исполнитель Текила дебютировал в профессиональном футболе.

34-летний нападающий вышел в концовке матча с вологодским «Динамо».

Источник: скриншот из прямого эфира «Матч ТВ»

« » к тому моменту проигрывала 0:3, с таким счетом матч и завершился.

Медийная команда «РМ» впервые участвовала в Фонбет Кубке России, как победитель 3-го сезона .