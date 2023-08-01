Егоров о словах Семина про приглашение в медиаклуб: «Не совсем правда. Юрия Павловича звали мы, «Броуки»

Теги Локомотив Антон Соснин Юрий Семин премьер-лига Россия Нобель Арустамян Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров прокомментировал слова Юрия Семина.

Бывший главный тренер «Локомотива» сказал, что не получал приглашение от медийных команд.

«Не совсем правда. Юрия Павловича приглашали мы, «Броуки». Нам помогал Нобель. Юрий Павлович был даже готов иногда приезжать на матчи.

Мы вели переговоры с BetBoom по его приглашению, но нам нужен был постоянный тренер в тандеме с Антоном Сосниным», – написал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз».

Семин о медиакомандах в Кубке: «Они должны участвовать. Это создает популярность. Люди приходят на матчи»

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