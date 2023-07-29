Соснин об уходе из «БроукБойз»: «В тот момент наши взгляды с президентами разошлись»

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Антон Соснин объяснил, почему покинул «БроукБойз» перед началом Winline МФЛ-3.

«Они выбрали свой вектор выстраивания команды, у нас с ребятами, с которыми ушли, был другой вектор. Это абсолютно нормально. Не надо искать никаких камней подводных. Я был не согласен с ними и разошлись.

О возвращении в команду я особо не думал. Я из любого места без конфликтов ухожу, я же не такой человек. Как Райзен сказал, фляга у меня свистит на поле, а за полем чего конфликтовать?» – сказал хавбек «Броуков».

Напомним, Дьяков и Соснин вместе покинули команду перед стартом третьего сезона Winline Медиалиги и присоединились к GOATS в начале апреля.

Дьяков в июне покинул GOATS и перед стартом BetBoom МКС-2023 присоединился к ФК «Деньги». Соснин в июле вернулся в «БроукБойз» в роли футболиста.

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