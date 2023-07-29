Артем Дзюба и Леонид Слуцкий создают свой медиафутбольный клуб (Дмитрий Егоров)

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Эгриси Лига Ставок Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз «Чепа» Павел Чепурин Медиафутбол

Медиафутбольный клуб Дзюбы и Слуцкого может стать участником четвертого сезона Winline МФЛ.

«Дзюба и Слуцкий – на 90 процентов в новом сезоне МФЛ. Партнер утвержден.

Свой клуб. Собирают этот клуб бывшие сотрудники сборной.

Не понимаю, зачем клубу Дзюбы и Слуцкого спортивные стыки. Даже если они будут проигрывать по 0:20 – это все равно будет интересно», – написал президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров.

Ранее Слуцкий на шоу голкипера «Эгриси» Павла Чепурина заявлял, что не следит за медийным футболом.

Недавно Дзюба и Слуцкий поучаствовали в турнире Лига Ставок Media Golf.

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24 комментария

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Аркадий Аркадич
Это последний шаг к Онлифансу или еще будут?
+42
-4
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укротитель троллей
Ответ dmitriy1981
Предлагаю назвать "Бим и Бом"
Биба и Боба
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Барыга блинами
Леонид Викторович закончился как тренер. Эпично провалился в Рубине, добалагурившись до вылета и последующего увольнения посреди сезона. Судя по всему Слуцкий пресытился футболом, раз начал ерундой страдать.
+14
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Andrew Weird
Эти двое не сидят сложа руки!
+8
-1
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dmitriy1981
Предлагаю назвать "Бим и Бом"
+5
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Mark Safa
Ответ Andrew Weird
Эти двое не сидят сложа руки!
Работают не покладая рук
+4
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Stanislav Samoylov
Ответ укротитель троллей
Биба и Боба
Лупа и Пупа
+2
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Egor Aleksandrovich
Ответ Барыга блинами
Леонид Викторович закончился как тренер. Эпично провалился в Рубине, добалагурившись до вылета и последующего увольнения посреди сезона. Судя по всему Слуцкий пресытился футболом, раз начал ерундой страдать.
он как тренер ничего экстраординарного еще в ЦСКА не показывал, вывозил тупо за счет сильнейшего состава со всеми звездами - праймовые Березы и Игнаш, Думбия, Эльм, молодые Вернблум и Дзага, Вагнер/Думбия, Еременко, Натхо, Тошич и т.д.
до сих пор в памяти его легендарные искусственные офсайдные ловушки))

спасибо стоит сказать за раскрытие Мусы как футболиста, а не безголового бегунка и начала пути Головина в топа, который по итогу ушел за 30 млн евро.
+6
-4
+2
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Mark Safa
Ответ Аркадий Аркадич
Это последний шаг к Онлифансу или еще будут?
Страшно даже об этом думать
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андрэ
команда "###"
+2
-1
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Иван Абланов
Ответ Stanislav Samoylov
Лупа и Пупа
За и Лупа тогда уж
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Ron_Jeremy
Ответ укротитель троллей
Биба и Боба
С Бомбонеры
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Денис Давыдов
Ответ Egor Aleksandrovich
он как тренер ничего экстраординарного еще в ЦСКА не показывал, вывозил тупо за счет сильнейшего состава со всеми звездами - праймовые Березы и Игнаш, Думбия, Эльм, молодые Вернблум и Дзага, Вагнер/Думбия, Еременко, Натхо, Тошич и т.д. до сих пор в памяти его легендарные искусственные офсайдные ловушки)) спасибо стоит сказать за раскрытие Мусы как футболиста, а не безголового бегунка и начала пути Головина в топа, который по итогу ушел за 30 млн евро.
Игроков то он может раскрывать, тот же Эдегор ведь при нем стал возрождаться. Но вот тактически он конечно ужасен, потому из него вышел бы хороший ассистент
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lokoball
Когда они создадут собственную семью? Санта-Барбара просто.
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llolishe
В атаке Жано Ананидзе будет играть у этих умников
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superbro
ФК дрочь
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-DF-
Хорошее название для команды: "Скатертью по жопе"
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Максим Заворин
Команда будет "голые и смешные"?))
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леннорыч-абрамович
Наверное, о них говорил Мостовой, упоминая интеллект
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