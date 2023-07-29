Артем Дзюба и Леонид Слуцкий создают свой медиафутбольный клуб (Дмитрий Егоров)
Медиафутбольный клуб Дзюбы и Слуцкого может стать участником четвертого сезона Winline МФЛ.
«Дзюба и Слуцкий – на 90 процентов в новом сезоне МФЛ. Партнер утвержден.
Свой клуб. Собирают этот клуб бывшие сотрудники сборной.
Не понимаю, зачем клубу Дзюбы и Слуцкого спортивные стыки. Даже если они будут проигрывать по 0:20 – это все равно будет интересно», – написал президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров.
Ранее Слуцкий на шоу голкипера «Эгриси» Павла Чепурина заявлял, что не следит за медийным футболом.
Недавно Дзюба и Слуцкий поучаствовали в турнире Лига Ставок Media Golf.
до сих пор в памяти его легендарные искусственные офсайдные ловушки))
спасибо стоит сказать за раскрытие Мусы как футболиста, а не безголового бегунка и начала пути Головина в топа, который по итогу ушел за 30 млн евро.