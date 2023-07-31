Егоров о защитнике «Балтики» Малярове: «Недавно «Амкалу» забивал и с «Броуками» моменты запарывал, а теперь против «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия Балтика Кирилл Маляров Амкал Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Матч ТВ Медиафутбол

Дмитрий Егоров высказался о защитнике «Балтики» Кирилле Малярове.

26-летний защитник выступал за медийный клуб «Матч ТВ» в Winline Медиалиге

«Маляр – молодец. Только недавно «Амкалу» забивал и с «Броуками» моменты запарывал, а теперь против «Спартака», – написал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз».

Сегодня Маляров вышел в стартовом составе «Балтики» в матче 2-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (1:2).

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6 комментариев

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PotapkO88
Не надо этот ам и прочий кал выливать из отстойника под названием медиалига. И товарищ егоров пусть там же варится.
+17
-2
+15
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T622222
А Спартак опять без защиты вышел (
+3
0
+3
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S.S.S.R.
Ответ PotapkO88
Не надо этот ам и прочий кал выливать из отстойника под названием медиалига. И товарищ егоров пусть там же варится.
Всë правильно, пусть в этом гадюшнике и трëтся
+2
0
+2
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Александр Гущин
Держите в курсе
+1
-1
0
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дронреш
докатился. вот как на футболистов эта ваша миедиалига влияет
0
0
0
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Spaten
Ответ T622222
А Спартак опять без защиты вышел (
У Балтики моментов пять стопроцентных было, но нападающие тоже видимо из медиафутбола
+1
-1
0
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