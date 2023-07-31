Егоров о защитнике «Балтики» Малярове: «Недавно «Амкалу» забивал и с «Броуками» моменты запарывал, а теперь против «Спартака»

Дмитрий Егоров высказался о защитнике «Балтики» Кирилле Малярове.

26-летний защитник выступал за медийный клуб « » в .

«Маляр – молодец. Только недавно « » забивал и с «Броуками» моменты запарывал, а теперь против «Спартака», – написал президент медиафутбольного клуба « ».

Сегодня Маляров вышел в стартовом составе «Балтики» в матче 2-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (1:2).