Семин о медиакомандах в Кубке: «Они должны участвовать. Это создает популярность. Люди приходят на матчи»

Юрий Семин считает, что медийные команды должны участвовать в Фонбет Кубке России.

– Какое у вас отношение к медиафутболу?

– Наверное, это часть популярности футбола. Это очень популярный вид спорта.

– В медиафутбол часто зовут звезд. Приглашала ли вас какая-нибудь команда к себе?

– Нет, никто не приглашал.

– А вы бы пошли, если бы вас пригласили?

– Не знаю.

– Сегодня «Амкал» первым из трех медиакоманд сыграет в Кубке России. Скажите, вы будете следить?

– Не буду.

– Почему?

– Потому что я люблю смотреть матчи более профессиональные. Матчи, в которых качество футбола на высоком уровне.

– Как вы считаете, медиакоманды должны участвовать в Кубке России?

– Должны. Это создает популярность. Люди приходят на эти матчи. Значит, надо участвовать. Другое дело, до какой стадии они дойдут?

Здесь уже будет спортивный результат во главе, это проверка для медиакоманд, чего они могут достигнуть, – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

Сегодня « » начнет выступление в Кубке России. Медийная команда сыграет со «Знамя Ногинск», начало – в 19:30. Игра пройдет на 4-м поле стадиона Академии «Спартака».

«Родина Медиа» и 2Drots проведут матчи 2 августа