Семин о медиакомандах в Кубке: «Они должны участвовать. Это создает популярность. Люди приходят на матчи»

Теги Локомотив Юрий Семин ФОНБЕТ Кубок России Амкал 2Drots Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Юрий Семин считает, что медийные команды должны участвовать в Фонбет Кубке России.

– Какое у вас отношение к медиафутболу?

– Наверное, это часть популярности футбола. Это очень популярный вид спорта.

– В медиафутбол часто зовут звезд. Приглашала ли вас какая-нибудь команда к себе?

– Нет, никто не приглашал.

– А вы бы пошли, если бы вас пригласили?

– Не знаю.

– Сегодня «Амкал» первым из трех медиакоманд сыграет в Кубке России. Скажите, вы будете следить?

– Не буду.

– Почему?

– Потому что я люблю смотреть матчи более профессиональные. Матчи, в которых качество футбола на высоком уровне.

– Как вы считаете, медиакоманды должны участвовать в Кубке России?

– Должны. Это создает популярность. Люди приходят на эти матчи. Значит, надо участвовать. Другое дело, до какой стадии они дойдут?

Здесь уже будет спортивный результат во главе, это проверка для медиакоманд, чего они могут достигнуть, – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

Сегодня «Амкал» начнет выступление в Кубке России. Медийная команда сыграет со «Знамя Ногинск», начало – в 19:30. Игра пройдет на 4-м поле стадиона Академии «Спартака».

«Родина Медиа» и 2Drots проведут матчи 2 августа

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10 комментариев

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Пользователь Имени
Все правильно, это новая аудитория и медиалига работает с ними общаясь на одном языке. Если профессиональные клубы перейдут на такой же формат привлечения аудитории, то это явно не понравится болельщикам со стажем. Все на своих местах
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+11
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thesmartbeats@icloud.com
Вот за что мы все любим Палыча, так это за то, что он остаётся молод душой! Браво ЮПВЕ!
+7
-1
+6
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Геннадий Тёкин
Почему тогда не пригласить сборную Comedy Club?)
Или сборную ветеранов, тоже много аудитории соберет.
+3
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lvov88
Как все быстро привыкли к тому, что на российских стадионах больше мы не увидим Интер, Арсенал, Барселону и Реал. А ведь раньше так было каждый год. Теперь остается развлекать себя чем можем и нахваливать этот откровенный кал))
+1
0
+1
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Karel
Ответ Пользователь Имени
Все правильно, это новая аудитория и медиалига работает с ними общаясь на одном языке. Если профессиональные клубы перейдут на такой же формат привлечения аудитории, то это явно не понравится болельщикам со стажем. Все на своих местах
Всё правильно. Каждый сверчок знай свой шесток.
У Медиафутбола просматривается большая перспектива.

С каждым годом блогеров и их подписантов только прибывает, а классических футбольных болельщиков становится всё меньше и меньше.. Уходит старшее поколение.
Предположу, что рекламодателям Медиалига с их форматом уже интереснее РПЛ.
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Marcus-light
Если команды медиалиги выбивают профессионалов - какие вопросы? Пусть хоть молодёжки, лишь бы уровень был выше, внимание больше
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