«Ты ###». Изидор написал под постом Тикнизяна с фразой «1% таланта, 99% – упорного труда»
Вильзон Изидор на русском языке ответил Наиру Тикнизяну в комментариях.
«Локомотив» победил «Урал» (2:1) в 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Вильзон Изидор отметился забитым мячом в первом тайме, а в начале второй половины игры помог отличиться Наиру Тикнизяну, сделав ему результативную передачу.
После игры в социальной сети футболист «Локомотива» выложил публикацию с фразой: «1% таланта, 99% – упорного труда».
В комментариях к посту французский нападающий ответил Тикнизяну: «Ты ###».
ответил Тикнизян
А на деле ### простой"
Вилсон Изидор
В большинстве европейских языков использование так называемых матерных слов не является каким-то табу и диким неприличием - ну не настолько они "крепкие". Ну вот как объяснить англоговорящему, что означает слово, которое сказал Изидор? Скорее всего, переведут как dick, но dick в английском языке абсолютно безобидное слово, которое не имеет и трети полноты слова из трёх букв. Они ещё и смеются, "у вас чё реально dick это жёсткий мат?"
Моя девушка-мексиканка тоже выучила эти слова (по своему желанию) и любит хвастаться их знанием, для неё это типа прикол, они не звучат для неё так резко, как для русского человека.
Точно так же, я побрезгую вслух ругаться на русском, но по-испански могу крепко выразиться, не понимая. что для кого-то это звучит слишком грубо и неуместно.
Так что отстаньте от Изидора.
Дзюба их там всех покусал ?