«Ты ###». Изидор написал под постом Тикнизяна с фразой «1% таланта, 99% – упорного труда»

Вильзон Изидор на русском языке ответил Наиру Тикнизяну в комментариях.

« » победил «Урал» (2:1) в 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

отметился забитым мячом в первом тайме, а в начале второй половины игры помог отличиться , сделав ему результативную передачу.

После игры в социальной сети футболист «Локомотива» выложил публикацию с фразой: «1% таланта, 99% – упорного труда».

В комментариях к посту французский нападающий ответил Тикнизяну: «Ты ###».