«Ты ###». Изидор написал под постом Тикнизяна с фразой «1% таланта, 99% – упорного труда»

Теги Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Урал соцсети Наир Тикнизян Вильзон Изидор брань контент Футбол

Вильзон Изидор на русском языке ответил Наиру Тикнизяну в комментариях.

«Локомотив» победил «Урал» (2:1) в 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Вильзон Изидор отметился забитым мячом в первом тайме, а в начале второй половины игры помог отличиться Наиру Тикнизяну, сделав ему результативную передачу.

После игры в социальной сети футболист «Локомотива» выложил публикацию с фразой: «1% таланта, 99% – упорного труда».

В комментариях к посту французский нападающий ответил Тикнизяну: «Ты ###».

Материалы по теме

35 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman
Так Изидор давно известен своим знанием русского языка. Не в первый раз ёмко и красноречиво изъясняется на великом и могучем
+38
-1
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
леннорыч-абрамович
"### в зеркале увидишь"
ответил Тикнизян
+23
0
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Yashin
"На словах ты Лев Толстой,
А на деле ### простой"
Вилсон Изидор
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Уся Ваткин
Откройте первую букву!
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Стахович
Спортс раньше хоть подсказки давал.Сейчас вообще непонятно,придётся в инстаграм перейти
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
goleodor
Оба пока в огне. Хорошо бы, если сохранят запал до конца сезона
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NikoVinkovic
Ну для нас звучит дико и тупо, но не забываем, что для Изидора эти слова - просто прикол, и он не может в силу своего культурного происхождения полностью уловить весь спектр этого слова, включая полноту его непристойности и уместные контексты для его использования.

В большинстве европейских языков использование так называемых матерных слов не является каким-то табу и диким неприличием - ну не настолько они "крепкие". Ну вот как объяснить англоговорящему, что означает слово, которое сказал Изидор? Скорее всего, переведут как dick, но dick в английском языке абсолютно безобидное слово, которое не имеет и трети полноты слова из трёх букв. Они ещё и смеются, "у вас чё реально dick это жёсткий мат?"

Моя девушка-мексиканка тоже выучила эти слова (по своему желанию) и любит хвастаться их знанием, для неё это типа прикол, они не звучат для неё так резко, как для русского человека.
Точно так же, я побрезгую вслух ругаться на русском, но по-испански могу крепко выразиться, не понимая. что для кого-то это звучит слишком грубо и неуместно.

Так что отстаньте от Изидора.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AnMe
Ответ Уся Ваткин
Откройте первую букву!
Х? 🤔
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spaten
Ты кто
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Уся Ваткин
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Х
Илон, ты?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BaltikaSPb
Высокие отношения
Дзюба их там всех покусал ?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artyom Bytsko
350 очков, Буква Х есть?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЛоуренсАравийский
Ответ Уся Ваткин
Откройте первую букву!
Э
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Sevakzov
Ответ Уся Ваткин
Откройте первую букву!
Может назовете все слово сразу?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MstAndreev
Хочется назвать слово целиком. Но забанят)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Geo07
Ответ леннорыч-абрамович
"### в зеркале увидишь" ответил Тикнизян
И сразу вспоминается анекдот из молодости.. там как бы диалог: "Слышь, ты ###"... "Это я то ####?"... "Да ты и на ### не похож!".. "Это я на ### не похож?"..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Герман Ткаченко
Сектор ### на барабане!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Sevakzov
Ответ Уся Ваткин
Откройте первую букву!
Может назовете все слово сразу?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Уся Ваткин
Ответ AnMe
Х? 🤔
бывший Твиттер?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Уся Ваткин
Откройте первую букву!
Х
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JENNINGS
Ответ Уся Ваткин
Откройте первую букву!
Новый логотип Твиттера )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЛоуренсАравийский
"Че такой грустный?"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maga.2303za1@mail.ru
Ответ Aleksey Yashin
"На словах ты Лев Толстой, А на деле ### простой" Вилсон Изидор
На словах ты лев могучий,а на деле ###вонючий Вилсон Изидор
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilia Lezhenin
Ну эта новость точно будет в дайджесте на первом месте.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fbd
А может быть ты ###?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий