Дзюба – журналистам в раздевалке «Локо»: «Банда Гарри Поттеров, все, спасибо»

Артем Дзюба назвал журналистов «бандой Гарри Поттеров».

« » одержал победу над « » в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:1).

Согласно регламенту турнира, журналисты могут войти в раздевалку победившей команды. Там нападающий железнодорожников Дзюба на прощание обратился к ним: «Банда Гарри Поттеров, все, спасибо».

Артем Дзюба: «Я не разговариваю с прессой. Вы скучные, одна желтуха»