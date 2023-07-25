Дзюба – журналистам в раздевалке «Локо»: «Банда Гарри Поттеров, все, спасибо»
Артем Дзюба назвал журналистов «бандой Гарри Поттеров».
«Локомотив» одержал победу над «Уралом» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:1).
Согласно регламенту турнира, журналисты могут войти в раздевалку победившей команды. Там нападающий железнодорожников Дзюба на прощание обратился к ним: «Банда Гарри Поттеров, все, спасибо».
Артем Дзюба: «Я не разговариваю с прессой. Вы скучные, одна желтуха»
Поехавший.