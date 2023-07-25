Дзюба – журналистам в раздевалке «Локо»: «Банда Гарри Поттеров, все, спасибо»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Урал Р-Спорт Футбол

Артем Дзюба назвал журналистов «бандой Гарри Поттеров».

«Локомотив» одержал победу над «Уралом» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:1).

Согласно регламенту турнира, журналисты могут войти в раздевалку победившей команды. Там нападающий железнодорожников Дзюба на прощание обратился к ним: «Банда Гарри Поттеров, все, спасибо».

Артем Дзюба: «Я не разговариваю с прессой. Вы скучные, одна желтуха»

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6 комментариев

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ЛоуренсАравийский
Артем Дзюба и философское полено
+7
0
+7
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SuperCombain
К чему? Зачем? Причём тут Гарри Поттер?

Поехавший.
+6
-1
+5
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Ебздрогыч
В следующих матчах если забьет, то будет за журналистами бегать как Добби
+1
0
+1
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Покерный Футбол
Ответ ЛоуренсАравийский
Артем Дзюба и философское полено
Главное чтобы Василиска в раздевалке не душил
+1
0
+1
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Mike_Podolyan
Ответ ЛоуренсАравийский
Артем Дзюба и философское полено
😅😅
0
0
0
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