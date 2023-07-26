Гончаренко о поражении в Кубке: «Сложно доминировать всю игру против ЦСКА и «Локомотива». Но пробовать нужно»

Виктор Гончаренко высказался о поражении от «Локомотива».

«Урал» уступил «Локомотиву» (1:2) в первом туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

– Мы не могли стереть из памяти матч с ЦСКА, который отнял в первую очередь много эмоциональных сил.

Сегодня начало было хорошим, но потом уровень упал. Где‑то в конце первого тайма, на старте второго. Либо уровень игры «Локо» вырос – за счет сильных и быстрых футболистов.

У них очень хороший состав. Был шанс перевести игру в серию пенальти, но в любом случае это кубковый матч – попробовали дать практику молодым ребятам.

– После победы над ЦСКА вы говорили, что недовольны тем, как команда прижалась к своим воротам при победном счете. Сегодня было что‑то похожее. Есть тенденция?

– Тенденция прежде всего в голове. Ты играешь против ЦСКА и «Локомотива» – и в простых ситуациях теряешь мяч. Это вопрос психологии.

Второй момент: сложно против таких команд, как ЦСКА и «Локомотив», доминировать всю игру. Но пробовать нужно.

– Как вам календарь этого сезона? Кубок стартует сразу после первого тура РПЛ.

– Наверное, тем людям, кто составлял календарь, виднее, они больше знают. Для игроков лучше, когда они плавно вкатываются в сезоне.

Например, если бы матчи Кубка были после третьего тура. Но что есть, то есть, – сказал главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко.