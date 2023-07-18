Станислав Минин: «Было бы здорово, если бы победитель МКС попадал в Кубок. Допускаю, через год турнир встроится в систему»

Теги ФОНБЕТ Кубок России РФС Герман Эль Класико Московский Кубок Селебрити Станислав Минин Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Станислав Минин прокомментировал отсутствие победителя BetBoom МКС-2023 в Кубке России.

«Что касается того, что победитель МКС не получает путевку в Кубок России, здесь важно, кто на что ориентируется. Кубок проводит РФС, но сами они не могут выбрать участников турнира из числа медийных команд. Им нужен эксперт.

У РФС это Николай Осипов. Он хочет заполнить выделенную квоту по спортивному принципу. У Осипова один турнир, он не может объять необъятное.

Организаторы Кубка России получают информацию о командах из одного источника. Герману нужно сделать так, чтобы МКС в эту систему встроился. Если говорить о справедливости, было бы, конечно, здорово, если бы в Кубке участвовал и победитель МКС. Это престижный турнир, он старше Медиалиги.

Но это вопрос структурный, вопрос связей и договоренностей. Возможно, вопрос времени. Я допускаю, что через год, если все эти турниры будут существовать, МКС в эту систему встроится», – рассказал футбольный и медиафутбольный комментатор в интервью Sports.ru.

2Drots сыграют с «Сахалином» в Кубке России, «Амкал» – со «Знаменем», «Родина Медиа» – с вологодским «Динамо».

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