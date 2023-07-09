«Амкал» сыграет в четвертом сезоне Winline Медиалиги

Теги Амкал Герман Эль Класико Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Герман подтвердил участие «Амкала» в четвертом сезоне Winline Медиалиги.

«Мы буквально недавно встречались с Колей (Николай Осипов, президент МФЛ – Sports.ru), обсуждали и пришли к пониманию, что «Амкал» будет участвовать в четвертом сезоне МФЛ.

Формат турнира должен измениться в новом сезоне. Ждем финальное подтверждение регламента, формата. Как я понял, в МФЛ-4 будет не совсем лига. Коля подробно расскажет сам.

Новый сезон пройдет в другом формате, не как МФЛ-3 – не по группам. Ждем, когда все подтвердят», – сказал президент «Амкала».

В третьем сезоне Медиалиги «Амкал» занял 3-е место, обыграв «Бей Беги» (1:0). В полуфинале турнира команда Германа проиграла 2Drots (0:1).

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