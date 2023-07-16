Осипов о Суперкубке в медиафутболе: «Я за эту историю. На финале МКС встретимся с Герой, там и предложу»

Теги Динамо Москва Герман Эль Класико Московский Кубок Селебрити 2Drots Winline Медиалига БроукБойз Николай Осипов Медиафутбол

Николай Осипов обсудит с Германом возможность организовать матч за Суперкубок.

Президент Winline Медиалиги обратится к организатору BetBoom МКС-2023, чтобы провести встречу между победителями двух главных медийных турниров.

«Возможен ли Суперкубок в медиафутболе? Я за эту историю с прошлого года. Надо поговорить с Герой.

Думаю, что на финале МКС можем с ним встретиться, там и предложу формат Суперкубка. Если Гере интересно сделать. Если не Гере, то «Динамо», я просто не знаю, кто там организатор», – рассказал Николай.

Сегодня состоится финальный матч BetBoom МКС, в котором сыграют 2Drots и «БроукБойз». Игра пройдет в Москве на «ВТБ Арене». Начало – в 19:00.

Ультимативный гайд по суперфиналу МКС-2023 на «ВТБ Арене»

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