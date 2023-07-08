В память о погибшем в зоне СВО арбитре «БроукБойз» проведут минуту молчания: «Его призвала страна, пока мы играли в футбол»

Теги ФОНБЕТ Кубок России происшествия судьи Первая лига Вторая лига Политика Матч ТВ Амкал Московский Кубок Селебрити 2Drots Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров предложил провести минуту молчания в память об арбитре Данииле Шеметове.

31-летний судья погиб в результате боевых действий.

«Погибший в зоне СВО судья Даниил Шеметов обслуживал первый матч Кубка России с участием медийного футбольного клуба («Амкал» встречался с «Зорким» (1:1, 9:8 – по пенальти) – Sports.ru).

Будет правильным почтить его память минутой молчания перед завтрашними играми на МКС и объявить локальный сбор семье футбольного арбитра, который был мобилизован», – написал президент «БроукБойз» накануне вечером.

Сегодня утром он сообщил, что не встретил поддержи по поводу организации минуты молчания.

«Не увидел отклика российского медийного комьюнити и турнира, который транслируют на «Матч ТВ».

Что ж, проведем свою минуту молчания. Погиб наш коллега. Погиб не по своей воле. Его по закону призвала страна, пока мы играли в футбол в «Лужниках» (где прошел финал Winline Медиалиги – Sports.ru), – отметил Егоров.

Сегодня «Броуки» сыграют с 2Drots в полуфинале BetBoom МКС-2023. Матч пройдет в Москве на «Сапсан Арене», начало – в 16:45.

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32 комментария

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Дима Рогач
Не страна, а конкретные люди. Страна сама в шоке.
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Shilo_za_CSKA
Егоров всегда казался недалёким человеком. Собственно, так оно и есть.
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uchiyamada
так может хватит играть в футбол? помогите стране добровольно, здоровые спортивные молодые люди! А если что, почтим вас минутой.
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-2
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Иван Новиков
Мог оказаться на интервью у Золкина, а попал на концерт к Кобзону.
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Билли Херрингтон
Ответ Great ManUtd
Правильная инициатива, очень жаль тех, кто погиб в боях с укро националистами.
Подожди. Я хочу логику проследить. Нам можно нападать, потому что США нападала. Но во Вьетнаме и Югославии бедные и ни в чем неповинные вьетконговцы и сербы Милошевича защищали свои дома, а в Украине все поголовно нацисты? Из какого отделения вещаете, пациент?
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Иосиф Несталин
Призвала его страна и такая говорит:
- Хватит судить, отставить свисток! Иди вон лучше погибни непонятно за что
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Владислав88
Лучше бы этого Егоорова призвали. Молодых судей и так дефицит, а балоболов полно.
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Билли Херрингтон
Ответ Ganibale
Вот и я о чем, все это гадство именно военные конфликты. Ну называть шоком что почти 2 года будет смешно. Спортс давно пробил дно и заслужил проверки постами про Украину, мудриков и постоянно в топе человека с флагом Америки/404
То есть все, кто против воблы, те ничего не понимают?

Я даже боюсь представить, что в стране должно произойти, чтобы такие, как ты поняли, что на ваши жизни там в белокаменной наплевать. Всего несколько дней прошло с момента, как солнцеликий гарант с чемоданами наперевес сбегал из Москвы в Питер, но таким, как ты хоть в рот плюй, все идет по плану
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Novak
Ну раз он пошёл по мобилизации, то почему тогда Егоров пишет, что "погиб не по своей воле?"
А вообще Егоров со своей "медиакомандой" потихоньку лижет пятую точку властям по различным поводам, явно пытается к бюджетной кормушке пробиться.
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Вечная память героям, павшим на войне против НАТО🙏
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MaxBridge
👎👎👎
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MaxBridge
Туда ему и дорога
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StanK
Это тот п***ила, что сливал Карреру.
Никакого удивления на его счёт нет
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Andy Brandy
Призвала страна, куда не звали) шедевр🤭
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Andy Brandy
Только русские могут гордиться смертью своего гражданина, который погиб на чужой земле непонятно за что. Ах да, где-то в одной из школ откроют «парту героя»
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Аморалинни
Ответ Билли Херрингтон
15 рублей обычно прилетает, но тебе ли не знать?
Откуда мне знать?
Это же не я сижу 24/7 и пишу про политику на спортивном сайте
лол
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