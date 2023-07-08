В память о погибшем в зоне СВО арбитре «БроукБойз» проведут минуту молчания: «Его призвала страна, пока мы играли в футбол»

Дмитрий Егоров предложил провести минуту молчания в память об арбитре Данииле Шеметове.

31-летний судья погиб в результате боевых действий.

«Погибший в зоне СВО судья Даниил Шеметов обслуживал первый матч Кубка России с участием медийного футбольного клуба (« » встречался с «Зорким» (1:1, 9:8 – по пенальти) – Sports.ru).

Будет правильным почтить его память минутой молчания перед завтрашними играми на МКС и объявить локальный сбор семье футбольного арбитра, который был мобилизован», – написал президент «БроукБойз» накануне вечером.

Сегодня утром он сообщил, что не встретил поддержи по поводу организации минуты молчания.

«Не увидел отклика российского медийного комьюнити и турнира, который транслируют на «Матч ТВ».

Что ж, проведем свою минуту молчания. Погиб наш коллега. Погиб не по своей воле. Его по закону призвала страна, пока мы играли в футбол в «Лужниках» (где прошел финал – Sports.ru), – отметил Егоров.

Сегодня « » сыграют с 2Drots в полуфинале BetBoom МКС-2023. Матч пройдет в Москве на «Сапсан Арене», начало – в 16:45.