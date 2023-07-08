В память о погибшем в зоне СВО арбитре «БроукБойз» проведут минуту молчания: «Его призвала страна, пока мы играли в футбол»
Дмитрий Егоров предложил провести минуту молчания в память об арбитре Данииле Шеметове.
31-летний судья погиб в результате боевых действий.
«Погибший в зоне СВО судья Даниил Шеметов обслуживал первый матч Кубка России с участием медийного футбольного клуба («Амкал» встречался с «Зорким» (1:1, 9:8 – по пенальти) – Sports.ru).
Будет правильным почтить его память минутой молчания перед завтрашними играми на МКС и объявить локальный сбор семье футбольного арбитра, который был мобилизован», – написал президент «БроукБойз» накануне вечером.
Сегодня утром он сообщил, что не встретил поддержи по поводу организации минуты молчания.
«Не увидел отклика российского медийного комьюнити и турнира, который транслируют на «Матч ТВ».
Что ж, проведем свою минуту молчания. Погиб наш коллега. Погиб не по своей воле. Его по закону призвала страна, пока мы играли в футбол в «Лужниках» (где прошел финал Winline Медиалиги – Sports.ru), – отметил Егоров.
Сегодня «Броуки» сыграют с 2Drots в полуфинале BetBoom МКС-2023. Матч пройдет в Москве на «Сапсан Арене», начало – в 16:45.
- Хватит судить, отставить свисток! Иди вон лучше погибни непонятно за что
Я даже боюсь представить, что в стране должно произойти, чтобы такие, как ты поняли, что на ваши жизни там в белокаменной наплевать. Всего несколько дней прошло с момента, как солнцеликий гарант с чемоданами наперевес сбегал из Москвы в Питер, но таким, как ты хоть в рот плюй, все идет по плану
А вообще Егоров со своей "медиакомандой" потихоньку лижет пятую точку властям по различным поводам, явно пытается к бюджетной кормушке пробиться.
Никакого удивления на его счёт нет
Это же не я сижу 24/7 и пишу про политику на спортивном сайте
лол