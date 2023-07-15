Команда Смолова, Захаряна и Тюкавина сразится с Володей XXL, Чипинкосом и Бигги в челленджах на BetBoom МКС
BetBoom Московский Кубок Селебрити объявил составы на Superskill Challenge.
Перед финальным матчем МКС-2023 состоится SuperSkill челлендж (начало в 16:30), в котором игроки и медиаперсоны «Динамо» сразятся против звезд МКС.
Илья Купцов, Федор Смолов, Константин Тюкавин, Ярослав Гладышев, Арсен Захарян, Герман Эль Класико, Влад А4, Ваня Дмитриенко, Ромарой и Клен выступят за команду всех звезд «Динамо».
Александр Будаков, Салим, Чипинкос, Дмитрий Егоров, Володя XXL, Фанки, Чужой, Вульф, Алекс Месси и Бигги представят команду всех звезд BetBoom МКС.
Звезды «Динамо» и BetBoom МКС сразятся в нескольких челленджах: удар с лета, кроссбар, мишени, эстафета и игра 3 на 3.
В финальном матче сыграют 2Drots и «БроукБойз». Игра состоится 16 июля в Москве на «ВТБ Арене». Начало – в 19:00. Победитель получит право сыграть осенью с московским «Динамо».
Также перед матчем состоится концерт рэпера Pharaoh (начало в 18:15).
В этом году «Динамо» стало официальным партнером медиафутбольного турнира.
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