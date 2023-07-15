Команда Смолова, Захаряна и Тюкавина сразится с Володей XXL, Чипинкосом и Бигги в челленджах на BetBoom МКС

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BetBoom Московский Кубок Селебрити объявил составы на Superskill Challenge.

Перед финальным матчем МКС-2023 состоится SuperSkill челлендж (начало в 16:30), в котором игроки и медиаперсоны «Динамо» сразятся против звезд МКС.

Илья Купцов, Федор Смолов, Константин Тюкавин, Ярослав Гладышев, Арсен Захарян, Герман Эль Класико, Влад А4, Ваня Дмитриенко, Ромарой и Клен выступят за команду всех звезд «Динамо».

Александр Будаков, Салим, Чипинкос, Дмитрий Егоров, Володя XXL, Фанки, Чужой, Вульф, Алекс Месси и Бигги представят команду всех звезд BetBoom МКС.

Звезды «Динамо» и BetBoom МКС сразятся в нескольких челленджах: удар с лета, кроссбар, мишени, эстафета и игра 3 на 3.

В финальном матче сыграют 2Drots и «БроукБойз». Игра состоится 16 июля в Москве на «ВТБ Арене». Начало – в 19:00. Победитель получит право сыграть осенью с московским «Динамо».

Также перед матчем состоится концерт рэпера Pharaoh (начало в 18:15).

В этом году «Динамо» стало официальным партнером медиафутбольного турнира.

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9 комментариев

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0mertas626
это актёры гей-порно?
+6
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андрей кольцов
Только Месси знаю. Остальные тоже футболисты?
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-1
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Пепси пеналдувич
Я думал Бигги уже на небесах….
+2
-1
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Jovana Jovičić
Так Динамо - это и есть команда чипинкосов уже лет так 30.
+2
-2
0
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Газонокосильщик Хави
Ну это же чистый кал. Не отстутсвие еврокубков убивает футбол. А то, что из-за буков профи игроки играют с интернет фриками
+1
-1
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dmitriy1981
Я из всего заголовка понял только
слова " команда " и "сразиться"
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аноним анонимович
А4 ВЫ СЕРЬЕЗНО? ХАХАХАХАХА
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