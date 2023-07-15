Команда Смолова, Захаряна и Тюкавина сразится с Володей XXL, Чипинкосом и Бигги в челленджах на BetBoom МКС

BetBoom Московский Кубок Селебрити объявил составы на Superskill Challenge.

Перед финальным матчем МКС-2023 состоится SuperSkill челлендж (начало в 16:30), в котором игроки и медиаперсоны «Динамо» сразятся против звезд МКС.

Илья Купцов, Федор Смолов, Константин Тюкавин, Ярослав Гладышев, Арсен Захарян, Герман Эль Класико, Влад А4, Ваня Дмитриенко, Ромарой и выступят за команду всех звезд «Динамо».

Александр Будаков, Салим, , Дмитрий Егоров, , , Чужой, Вульф, и Бигги представят команду всех звезд BetBoom МКС.

Звезды «Динамо» и BetBoom МКС сразятся в нескольких челленджах: удар с лета, кроссбар, мишени, эстафета и игра 3 на 3.

В финальном матче сыграют 2Drots и «БроукБойз». Игра состоится 16 июля в Москве на «ВТБ Арене». Начало – в 19:00. Победитель получит право сыграть осенью с московским «Динамо».

Также перед матчем состоится концерт рэпера Pharaoh (начало в 18:15).

В этом году «Динамо» стало официальным партнером медиафутбольного турнира.