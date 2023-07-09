Звездин останется главным тренером «БроукБойз»

Игорь Звездин продолжит работу на посту главного тренера «БроукБойз».

«Безусловно, Игорь Звездин продолжит работать в «Броуках», вне зависимости от результата игры с FC Bus. Если сам захочет.

В апреле результат не был самоцелью. Важно было: сможем ли строить коллектив и улучшать качество игры. Думаю, сомнений не осталось.

Цель достигнуть результата будет в следующих сезонах. В этом: результат – как бонус!» – написал Дмитрий Егоров.

«Броуки» сыграют с FC Bus в финале нижней сетки BetBoom МКС-2023. Победитель пары встретится с 2Drots в гранд-финале турнира.