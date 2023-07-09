Звездин останется главным тренером «БроукБойз»

Теги Московский Кубок Селебрити Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз FC Bus Медиафутбол

Игорь Звездин продолжит работу на посту главного тренера «БроукБойз».

«Безусловно, Игорь Звездин продолжит работать в «Броуках», вне зависимости от результата игры с FC Bus. Если сам захочет.

В апреле результат не был самоцелью. Важно было: сможем ли строить коллектив и улучшать качество игры. Думаю, сомнений не осталось.

Цель достигнуть результата будет в следующих сезонах. В этом: результат – как бонус!» – написал Дмитрий Егоров.

«Броуки» сыграют с FC Bus в финале нижней сетки BetBoom МКС-2023. Победитель пары встретится с 2Drots в гранд-финале турнира.

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