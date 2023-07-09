Пича: «Много сообщений про «Амкал». Может, стоит вернуться к родным цветам. Но и тиффани не менее привлекателен»

Максим Пичугин рассказал об интересе «Амкала» и 2Drots.

«Очень много сообщений про « ». Кстати, это мои родные цвета. Кто не понял отсылку, свой путь я начинал в «Химках».

Может, стоит вернуться к родным цветам. Но и цвет тиффани (такого цвета форма 2Drots – Sports.ru) не менее привлекателен, да и дорого-богато.

Понятно, что это юмор, но шутки в сторону. Страсти накаляются. Всего пять дней для принятия решения. В сторону осуждение! Повторюсь, я новенький! Понятное дело, что все вопросы по переходу будут обсуждаться с руководством.

Хотелось бы, чтобы команде заплатили, так как ребята открыли меня в медиафутболе и для меня уход из профиков не был ударом. Так что в этом плане низкий им поклон и благодарность», – написал Пича.

Пичугин – нападающий « ». Его называют одним из главных открытий третьего сезона .