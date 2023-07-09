Пича: «Много сообщений про «Амкал». Может, стоит вернуться к родным цветам. Но и тиффани не менее привлекателен»

Теги Максим Пичугин 1998 Амкал Московский Кубок Селебрити 2Drots Winline Медиалига Родина Медиа возможные трансферы Медиафутбол

Максим Пичугин рассказал об интересе «Амкала» и 2Drots.

«Очень много сообщений про «Амкал». Кстати, это мои родные цвета. Кто не понял отсылку, свой путь я начинал в «Химках».

Может, стоит вернуться к родным цветам. Но и цвет тиффани (такого цвета форма 2Drots – Sports.ru) не менее привлекателен, да и дорого-богато.

Понятно, что это юмор, но шутки в сторону. Страсти накаляются. Всего пять дней для принятия решения. В сторону осуждение! Повторюсь, я новенький! Понятное дело, что все вопросы по переходу будут обсуждаться с руководством.

Хотелось бы, чтобы команде заплатили, так как ребята открыли меня в медиафутболе и для меня уход из профиков не был ударом. Так что в этом плане низкий им поклон и благодарность», – написал Пича.

Пичугин – нападающий «Родины Медиа». Его называют одним из главных открытий третьего сезона Winline Медиалиги.

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4 комментария

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L K
Ответ Amalfitano
Господи, зачем это тут? Это как если бы на Первом канале на постоянной основе рассказывали новость села Кукуево. Кто кого послал, у кого корова убежала, у кого кошка окотилась и т.д. При всём при этом с именами местных жителей. Как будто это архи важно. Вы понимаете всю ущербность вот этой подачи материала про медианогомяч? Или вы всей редакцией работаете по схеме: "Вода камень точит"? Так вот не заточит. Нет души в этом вашем медиа продукте. А только бабло букков и понты действующих лиц.
не открывай эти новости, в чем проблема ?
+1
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Денис Давыдов
Ответ L K
не открывай эти новости, в чем проблема ?
импоссибру 😆
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