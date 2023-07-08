Капитан «Амкала» о трансферах Медины и Фернандеса: «Они приехали рубить бабло в бюджетный рофлочемпик. Какая честь и верность, алло?!»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия трансферы Марио Фернандес Хесус Медина Амкал Андрей Сибскана Winline Медиалига Медиафутбол

Сибскана высказался об уходе Марио Фернандеса и Хесуса Медины из ЦСКА.

Ранее стало известно, что парагвайский полузащитник перейдет в «Спартак» за 6+1 млн евро, а Марио подпишет контракт с «Зенитом».

«Публика требует преданности от иноземных футбиков. ###### [почему] от ###### [обычных] наемников по типу Медины и Марио надо чего-то ждать? Они приехали рубить бабло в бюджетный рофлочемпик. Какая честь и верность, алло?!

Преданность клубу не измеряется словами. Это чисто быстрый хайп для фанатов в моменте. Это легкий набор баллов репутации, когда игрок зарекается переходить в команду конкурентов.

Преданность клубу определяется поступками и временем. Да и кому она вообще нужна в этом коммерческом ногомяче?» – заявил капитан «Амкала».

ЦСКА злится на Марио: контракта не было, но он нарушил «джентльменское соглашение» 

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22 комментария

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itemme
Сколько можно уже выкладывать цитаты великих людей?
+31
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Sid Sid
если РПЛ рофлочемпик, то чем тогда является медиалига?
+34
-5
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Фарид Харисов
Капитан команды из медиалиги говорит, что РПЛ - рофлочемпик.

Медиалига молодцы, бабло рубят за счёт блогерской аудитории и бывших проф игроков. И круто, что это не на гос.бюджет сделано. Но так говорить про Зенит, ЦСКА, Медину, Фернандеса, всю профессиональную лигу.... Совсем дурак он.
+22
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+15
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Блуждающий странник
Июль 2023 спортс продолжает пихать мусор из Медиалиги в раздел футбол. Мнение Ригоберки интереснее чем этого типа
+7
-1
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ZarvuR2020
Ответ Фарид Харисов
Капитан команды из медиалиги говорит, что РПЛ - рофлочемпик. Медиалига молодцы, бабло рубят за счёт блогерской аудитории и бывших проф игроков. И круто, что это не на гос.бюджет сделано. Но так говорить про Зенит, ЦСКА, Медину, Фернандеса, всю профессиональную лигу.... Совсем дурак он.
Ну игроки то у них вполне на гос.бабки выращенные. Стадионы. В рофлокубок лезть не брезгуют.
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Свободу Попугаям
Очень важное мнение, держи в курсе.
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tinez
Эта бредовая "медиалига" вынесла на поверхность организмы, кои не добились в жизни ровным счётом Н-И-Ч_Е-Г-О и их поток сознания тиражирует пролиберальная, прошумерская помойка спортс, надеясь хоть здесь найти протестный потенциал.
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EnzO
Ответ Chek1st
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Так вот и спросили вроде уже
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Balt
Ответ Sid Sid
если РПЛ рофлочемпик, то чем тогда является медиалига?
Медиарофлочемпиком.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Sid Sid
если РПЛ рофлочемпик, то чем тогда является медиалига?
я ваще не знаю, что это за медиалига такая и нафиг она на спортс в большом объеме?
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Owen_the_Simple
Фрикшоу и филиал "дома-2" под названием "медиафутбол" нужно игнорировать — это единственный способ от него избавиться.
Любая другая реакция его будет только укреплять.
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EnzO
Речь льётся, как из вода из унитаза
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Ganibale
Судя по его карточке ему 39 лет, рофлобазарчик уровня школоты Андрей ты в адеквате, алло?
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Karl_Ivanovich
Что новости покемонов из медиалиги тут вообще делают?
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Robotoper ****
а это кто такой вообще? я Амкал то не знаю что такое...
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Faust Doc
Боже, сколько же в футболе и около футбола появилось идиотов...
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Karl_Ivanovich
Ответ Robotoper ****
а это кто такой вообще? я Амкал то не знаю что такое...
Это как "Амкар", только не "Кар"... :-)
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Evgeny_Spartak_I9ZZ
надеюсь хоть и в товарищеском матче спартак им покажет рофлочемпик
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ЗЕНИТ65
А сибскана это что такое?
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Dmitry_1986
Признайся, ты тоже хотел рубить бабло, но тебя не взяли, сказали ты слишком мало умеешь, что бы тебе платить... В общем стандартные, не твоя, вот и бесишься))
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Chek1st
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