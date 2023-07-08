Капитан «Амкала» о трансферах Медины и Фернандеса: «Они приехали рубить бабло в бюджетный рофлочемпик. Какая честь и верность, алло?!»
Сибскана высказался об уходе Марио Фернандеса и Хесуса Медины из ЦСКА.
Ранее стало известно, что парагвайский полузащитник перейдет в «Спартак» за 6+1 млн евро, а Марио подпишет контракт с «Зенитом».
«Публика требует преданности от иноземных футбиков. ###### [почему] от ###### [обычных] наемников по типу Медины и Марио надо чего-то ждать? Они приехали рубить бабло в бюджетный рофлочемпик. Какая честь и верность, алло?!
Преданность клубу не измеряется словами. Это чисто быстрый хайп для фанатов в моменте. Это легкий набор баллов репутации, когда игрок зарекается переходить в команду конкурентов.
Преданность клубу определяется поступками и временем. Да и кому она вообще нужна в этом коммерческом ногомяче?» – заявил капитан «Амкала».
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Медиалига молодцы, бабло рубят за счёт блогерской аудитории и бывших проф игроков. И круто, что это не на гос.бюджет сделано. Но так говорить про Зенит, ЦСКА, Медину, Фернандеса, всю профессиональную лигу.... Совсем дурак он.
Любая другая реакция его будет только укреплять.