Капитан «Амкала» о трансферах Медины и Фернандеса: «Они приехали рубить бабло в бюджетный рофлочемпик. Какая честь и верность, алло?!»

Сибскана высказался об уходе Марио Фернандеса и Хесуса Медины из ЦСКА.

Ранее стало известно, что парагвайский полузащитник перейдет в « » за 6+1 млн евро, а Марио подпишет контракт с « ».

«Публика требует преданности от иноземных футбиков. ###### [почему] от ###### [обычных] наемников по типу Медины и Марио надо чего-то ждать? Они приехали рубить бабло в бюджетный рофлочемпик. Какая честь и верность, алло?!

Преданность клубу не измеряется словами. Это чисто быстрый хайп для фанатов в моменте. Это легкий набор баллов репутации, когда игрок зарекается переходить в команду конкурентов.

Преданность клубу определяется поступками и временем. Да и кому она вообще нужна в этом коммерческом ногомяче?» – заявил капитан « ».

ЦСКА злится на Марио: контракта не было, но он нарушил «джентльменское соглашение»

Для ЦСКА уход Медины хуже трансфера Марио в «Зенит». Потеря Хесуса – ослабление команды