Гранат о ЦСКА без Медины и Фернандеса: «Игроки ушли к главным врагам. Очень смешно! Это недоработки руководства»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Владимир Гранат премьер-лига Россия Марио Фернандес Хесус Медина Чемпионат.com Футбол

Владимир Гранат высказался об уходе Марио Фернандеса и Хесуса Медины из ЦСКА.

Фернандес близок к переходу в «Зенит», Медина – в «Спартак».

«Не буду судить Медину. Каждый человек выбирает там, где ему лучше. Переход в другой клуб — выбор человека.

Все, что происходит в ЦСКА — очень смешно! Два игрока ушли от армейцев к главным врагам в чемпионате. Никогда не мог представить себе, что подобное произойдёт с ЦСКА. Очень редкая для них ситуация.

Если игроки переходят в стан прямых конкурентов, значит, эти два случая — недоработки руководства армейцев», — сказал бывший защитник сборной России.

Для ЦСКА уход Медины хуже трансфера Марио в «Зенит». Потеря Хесуса – ослабление команды

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16 комментариев

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Kasztelan
Может, не стоит относиться к спортивным конкурентам, как в врагам? Какая-то не очень здоровая практика...
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Olga.t
К сожалению, в руководстве ЦСКА точно появились проблемы в работе с футболистами.
СтОит задуматься...
ИМХО.

П.С.
"В спорте есть соперники,
В спорте нет врагов" ©
+10
-1
+9
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Stanislav Cherchesov
Фернандес приостановил контракт, а потом его ещё почему-то надо выкупать у бразильцев! Будь Фернандес человеком выкупил бы сам или не ехал в Зенит, тем более после всех тех слов о верности Цска. 10 лет в клубе, чемпионства и отличная игра на ЧМ 2018 никак не помогут теперь сохранить лицо.
+13
-6
+7
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Титюля
Ответ Stanislav Cherchesov
Фернандес приостановил контракт, а потом его ещё почему-то надо выкупать у бразильцев! Будь Фернандес человеком выкупил бы сам или не ехал в Зенит, тем более после всех тех слов о верности Цска. 10 лет в клубе, чемпионства и отличная игра на ЧМ 2018 никак не помогут теперь сохранить лицо.
Не приостановил, а прервал - не передергивайте.
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+5
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притвиц
Кто такой Гранат и почему он рассуждает об ошибках руководства ЦСКА , логичнее было бы ему говорить о Динамо, где он хоть играл почти 10 лет или там нет ошибок.
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Ivan Petrov
Простите,а это не тот гранат который из Динамо в Спартак перешёл 🤔
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Удар Кержакова
С Марио ЦСКА одумался, согласился выкупить игрока, и сейчас ведёт переговоры с агентом игрока. Думая здесь всё закончится в пользу армейцев.
+2
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Павел Ермаков
Медина какой то.Можно подумать Месси ушел.))Трёпа теперь будет на год вперёд.
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freeman123
Зарема уже высказалась о том что Зенит империя зла по этому поводу?
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Раббони Давлатов
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therealfan
Ответ Собиратель хаоса
Так если у конкурентов денег больше? В чем недоработка? Ноги надо было им переломать, что ли?
Искать замены этим личностям. А они купить даже не могут просто новых. Качели постоянные со всеми футболистами о продлении контракта.
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Spartakus1984
Ответ Ivan Petrov
Простите,а это не тот гранат который из Динамо в Спартак перешёл 🤔
Динамо не доработало
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Удар Кержакова
Ответ Ivan Petrov
Простите,а это не тот гранат который из Динамо в Спартак перешёл 🤔
Вместе с Зобниным)
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