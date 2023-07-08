Гранат о ЦСКА без Медины и Фернандеса: «Игроки ушли к главным врагам. Очень смешно! Это недоработки руководства»
Владимир Гранат высказался об уходе Марио Фернандеса и Хесуса Медины из ЦСКА.
Фернандес близок к переходу в «Зенит», Медина – в «Спартак».
«Не буду судить Медину. Каждый человек выбирает там, где ему лучше. Переход в другой клуб — выбор человека.
Все, что происходит в ЦСКА — очень смешно! Два игрока ушли от армейцев к главным врагам в чемпионате. Никогда не мог представить себе, что подобное произойдёт с ЦСКА. Очень редкая для них ситуация.
Если игроки переходят в стан прямых конкурентов, значит, эти два случая — недоработки руководства армейцев», — сказал бывший защитник сборной России.
Для ЦСКА уход Медины хуже трансфера Марио в «Зенит». Потеря Хесуса – ослабление команды
СтОит задуматься...
ИМХО.
П.С.
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