«Не стоит называть Марио предателем. Уверен, ЦСКА у него навсегда в сердце». Воспитанник армейцев Сычев о защитнике

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Марио Фернандес 2Drots Winline Медиалига Дмитрий Сычев Медиафутбол

Дмитрий Сычев не считает Марио Фернандеса предателем.

«Новость для меня очень шокирующая. Легенда ЦСКА. Я смотрел на него и восхищался его талантом, работоспособностью.

Очень грустно, что такая легенда ушла к конкуренту, но, как мне кажется, его решение никак нельзя осуждать.

Думаю, что Марио человек взрослый и каждое свое действие совершает осознанно. В целом, не стоит называть его предателем, потому что для клуба он сделал очень многое.

Сколько принес важных побед. Уверен, именно ЦСКА у него навсегда в сердце», – рассказал голкипер 2Drots в беседе со Sports.ru.

Напомним, что 6 июля появилась информация, что Марио Фернандес переходит в «Зенит».

Дмитрий Сычев – воспитанник академии ЦСКА.

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15 комментариев

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Аморалинни
ЦСКА в сердце
Зарплата от Зенита в голове
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дитя лимита
если переход состоится, то Марио будет главной иудой российского футбола. и открытым останется только один вопрос - как быстро уберут граффити с домашнего стадиона.
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Ебздрогыч
В сердце у него только знак $
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Кокич
Воспитанник ЦСКА: "Кто мы? Мясо!"
+4
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T622222
Ну для ЦСКА он конечно культовый персонаж и это удар…
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Faust Doc
ЦСКА у Марио на ипподроме, а в банке - Зенит!
гы гы гы
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Max Zhomkov
я вообще не болельщик какой либо команды, но после новости о трансфере захотелось в него яйцом тухлым кинуть ))
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Михаил Евсюков
Хрень какая-то 🙏
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Назар Игорь
Болельщики ЦСКА, пока вы полощете Марио у вас ещë один сбежал, причëм в стан злейшего врага - Спартак. Срочно переводите стрелки на Рошу.
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babajaro
Рыбак рыбака видит издалека 🙂 Как там фанаты Спартака про Сычева пели?
- "Сычев - ***дон, Сычев - ***дон, Сычев - ***дон, Сычев - ***дооон"
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Alex1104
Ответ Кокич
Воспитанник ЦСКА: "Кто мы? Мясо!"
Он киргиз или казах, тогда всё нормально
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