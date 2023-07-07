«Не стоит называть Марио предателем. Уверен, ЦСКА у него навсегда в сердце». Воспитанник армейцев Сычев о защитнике

Дмитрий Сычев не считает Марио Фернандеса предателем.

«Новость для меня очень шокирующая. Легенда ЦСКА. Я смотрел на него и восхищался его талантом, работоспособностью.

Очень грустно, что такая легенда ушла к конкуренту, но, как мне кажется, его решение никак нельзя осуждать.

Думаю, что Марио человек взрослый и каждое свое действие совершает осознанно. В целом, не стоит называть его предателем, потому что для клуба он сделал очень многое.

Сколько принес важных побед. Уверен, именно ЦСКА у него навсегда в сердце», – рассказал голкипер 2Drots в беседе со Sports.ru.

Напомним, что 6 июля появилась информация, что Марио Фернандес переходит в «Зенит».

Дмитрий Сычев – воспитанник академии ЦСКА.