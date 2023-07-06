Контракт Фернандеса с «Зенитом» – на 3 года, зарплата – 2 млн евро за сезон. Он может войти в заявку на матч с ЦСКА за Суперкубок («Р-Спорт»)
Появились новые данные о скором переходе Марио Фернандеса в «Зенит».
Как утверждает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации, в новом клубе защитник будет зарабатывать два миллиона евро в год. Марио подпишет с «Зенитом» контракт сроком на три года.
В случае успешного прохождения медосмотра Фернандес может войти в заявку «Зенита» на матч за Суперкубок России против ЦСКА, который состоится 15 июля в Казани.
Ранее «РБ Спорт» сообщал, что Марио подпишет контракт с «Зенитом» по схеме «2+1».
Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года и выиграл с клубом 10 трофеев. У него 33 матча за сборную России.
«Я бы не пошел в «Зенит». В России ни в какой другой команде играть не буду». Тоже вспомнили эти слова Марио?
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Понимаю, что фанаты будут не очень довольны тем, что я скажу, но мне надо кормить семью. Поэтому я бы не сказал «нет» ни одному российскому клубу – ни ЦСКА, ни «Локомотиву», ни «Зениту». Это моя работа, моя профессия, я футболом зарабатываю на жизнь. Это болельщики ненавидят другие клубы"
думаю как то так