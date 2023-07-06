Контракт Фернандеса с «Зенитом» – на 3 года, зарплата – 2 млн евро за сезон. Он может войти в заявку на матч с ЦСКА за Суперкубок («Р-Спорт»)

Появились новые данные о скором переходе Марио Фернандеса в «Зенит».

Как утверждает « » со ссылкой на источник, близкий к ситуации, в новом клубе защитник будет зарабатывать два миллиона евро в год. Марио подпишет с «Зенитом» контракт сроком на три года.

В случае успешного прохождения медосмотра Фернандес может войти в заявку « » на матч за Суперкубок России против ЦСКА, который состоится 15 июля в Казани.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что Марио подпишет контракт с «Зенитом» по схеме «2+1».

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года и выиграл с клубом 10 трофеев. У него 33 матча за сборную России.

«Я бы не пошел в «Зенит». В России ни в какой другой команде играть не буду». Тоже вспомнили эти слова Марио?

Трансфер Марио Фернандеса в «Зенит» – абсурд. Его не объяснит ничто

Марио Фернандес переходит в «Зенит». А как же ЦСКА?!