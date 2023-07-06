Контракт Фернандеса с «Зенитом» – на 3 года, зарплата – 2 млн евро за сезон. Он может войти в заявку на матч с ЦСКА за Суперкубок («Р-Спорт»)

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы OLIMPBET Суперкубок России Марио Фернандес Р-Спорт Футбол

Появились новые данные о скором переходе Марио Фернандеса в «Зенит».

Как утверждает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации, в новом клубе защитник будет зарабатывать два миллиона евро в год. Марио подпишет с «Зенитом» контракт сроком на три года.

В случае успешного прохождения медосмотра Фернандес может войти в заявку «Зенита» на матч за Суперкубок России против ЦСКА, который состоится 15 июля в Казани.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что Марио подпишет контракт с «Зенитом» по схеме «2+1». 

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года и выиграл с клубом 10 трофеев. У него 33 матча за сборную России.

«Я бы не пошел в «Зенит». В России ни в какой другой команде играть не буду». Тоже вспомнили эти слова Марио?

Трансфер Марио Фернандеса в «Зенит» – абсурд. Его не объяснит ничто

Марио Фернандес переходит в «Зенит». А как же ЦСКА?!

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83 комментария

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Spartakus1984
Ответ Мовсар Германия
Луис Адриано о переходе в другие Рос команды: Понимаю, что фанаты будут не очень довольны тем, что я скажу, но мне надо кормить семью. Поэтому я бы не сказал «нет» ни одному российскому клубу – ни ЦСКА, ни «Локомотиву», ни «Зениту». Это моя работа, моя профессия, я футболом зарабатываю на жизнь. Это болельщики ненавидят другие клубы" думаю как то так
Зато честно.Но это другая История,Фернандес это все равно что воспитанник ЦСКА)).
+36
-7
+29
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Криштиану Роналду
Фернандес убежал за длинным рублём, скоро будет целовать эмблему Зенита... просто позор.
+41
-15
+26
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Мовсар Германия
Ответ jadniy25
Это просто другой Фернандес, в ЦСКа был Россиянин, а в Зените будет играть Бразилец.
россиянин который за столько лет, не научился говорить на русском языке ( даже на бытовом уровне)
+22
-3
+19
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ЦСКА1960
Ответ Кирилл
Там его агент уже сказал, что это только он решил выйти из переговоров с ЦСКА из-за неуважения к нему как к агенту игрока. То есть, агент просто взял и решил все за Марио.
Марио не раб, контракт за него агент не подпишет.
+21
-4
+17
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jadniy25
Это просто другой Фернандес, в ЦСКа был Россиянин, а в Зените будет играть Бразилец.
+20
-6
+14
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Theodor Herzl
Вне зависимости от клубных предпочтений, со стороны Марио это кажется максимально иудским поступком. Особенно на фоне его репутации до этого
+15
-4
+11
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AS26
Ответ Кирилл
Там его агент уже сказал, что это только он решил выйти из переговоров с ЦСКА из-за неуважения к нему как к агенту игрока. То есть, агент просто взял и решил все за Марио.
Марио три годика чтобы за него кто-то что-то решал? Взрослый мужчина, если решил так, то нет смысла сбрасывать все на агента. В конечном счёте, не агент за него подпись в контракте будет ставить (или поставил).
+12
-1
+11
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Матрос Кот
Если будет играть на Суперкубок за Зенит, это будет праздник! Фаны Зенита и ЦСКА будут обниматься и петь песни Шнура,Шамана и группы Любэ про коня. Феерично!
+17
-7
+10
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Абдаллах аль-Кутба
Ответ Матрос Кот
Если будет играть на Суперкубок за Зенит, это будет праздник! Фаны Зенита и ЦСКА будут обниматься и петь песни Шнура,Шамана и группы Любэ про коня. Феерично!
Шулер взасос расцелуется с хангри хорсом, и оба вылижут выхлопную колбаскера.
+12
-2
+10
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Мовсар Германия
Луис Адриано о переходе в другие Рос команды:
Понимаю, что фанаты будут не очень довольны тем, что я скажу, но мне надо кормить семью. Поэтому я бы не сказал «нет» ни одному российскому клубу – ни ЦСКА, ни «Локомотиву», ни «Зениту». Это моя работа, моя профессия, я футболом зарабатываю на жизнь. Это болельщики ненавидят другие клубы"
думаю как то так
+13
-5
+8
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eple
То есть то, что персонаж сменил спортивное гражданство, где была чисто денежная история - это никого не смущало, а сейчас все такие да как так из ЦСКА в зенит ушел за баблом
+9
-3
+6
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Абдаллах аль-Кутба
Глебчик с Пашей Городницким откачивают Андрюху Панка. У того после этой новости аж горб на носу выпрямился)
+5
0
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Veni-Vidi-Vici
Ответ Мовсар Германия
Луис Адриано о переходе в другие Рос команды: Понимаю, что фанаты будут не очень довольны тем, что я скажу, но мне надо кормить семью. Поэтому я бы не сказал «нет» ни одному российскому клубу – ни ЦСКА, ни «Локомотиву», ни «Зениту». Это моя работа, моя профессия, я футболом зарабатываю на жизнь. Это болельщики ненавидят другие клубы" думаю как то так
Вот если бы и этот тип сказал что-то подобное, вопросов к нему было бы поменьше. Но нет, он говорил прямо противоположное.
+3
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Любитель побеждать
Ответ fisher40
Россиянин хотел вернуться домой и просто играть в футбол. ЦСКА предложил меньше. Вы бы тоже на прошлую работу пошли, где меньше платят?
Дивеев пошел
+4
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Дмитрий
Ответ Криштиану Роналду
Фернандес убежал за длинным рублём, скоро будет целовать эмблему Зенита... просто позор.
Цсковский Онопко
+4
-1
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Мовсар Германия
Ответ Spartakus1984
Зато честно.Но это другая История,Фернандес это все равно что воспитанник ЦСКА)).
согласен
+3
-1
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filippa
шах и мат! много мата отборного мата
+1
0
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riverman1980
Ввалит Игаряну из-за штрафной и побежит к фанке, показывая стрелку )))
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верблюжья смегма
Скажет, что неправильно перевели тогда его слова)
+1
0
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Владимир Глущенко
Ответ Пинающий Достоинства
Пока не увижу фото с Бабаевым, не поверю
С Бакаевым)
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ни разу не болельщик не ЦСКА, не Зенита, но как то это грязно всё таки
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mbauer
Очень жаль. Так редко сейчас в людях человеческое. Казалось, что здесь оно было. Ну нет - так нет. Переживём. А тебе скатертью дорога, бывший товарищ.
+1
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Spartakus1984
Ответ Назар Игорь
Все возмущаются поступком Фернандеса, а возмущаться надо поступком Дивеева. Из-за его финансовых запросов ЦСКА не смог вернуть Марио.
ага,у клуба претендетна на чемпиоснтво,нет 300 тыщ Евро.Очень смешно
+1
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Игорь Дмитриев
че там говорили о джентльменском соглашении без взаимных оскорблений на матче за Суперкубок?
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Рашпель793
Тот момент, когда этому трансферу не рады все, кроме "хорошего парня" Марио (сейчас на спортсе все резко прозрели, что он оказывается не такой хороший и идеальный, что было и раньше очевидно) и руководства Зенита.
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