Егоров – о Капитанове: «Молодец, вышел, не обосрался. Надеюсь, такая ситуация скажется в его жизненном пути»

Дмитрий Егоров высказался об инциденте с Арсением Капитановым.

Игрок «Броуков» отказался выходить на поле в матче с Fight Nights (3:2) в , а позже покинул команду. Но спустя время сообщил, что остается в «БроукБойз».

– Хотелось по Капитанову уточнить, он все-таки остался в команде, как тебе его игра сегодня?

– Хорошо, старался, молодец. Вышел, не обосрался.

– Как думаешь, такая резонансная ситуация на него повлияла именно морально?

– Думаю, что она повлияла на него, надеюсь, в его жизненном пути, скажем так. Что он поймет, как себя нужно вести.

– Хотелось о твоем тренерстве поговорить, ты такой эмоциональный на бровке ...

– Ну у нас Игорь Звездин такой же эмоциональный.

– Просто мне кажется, ты такая идеальная ролевая модель для «Броуков». Иногда на фоне спокойного Звездина, ты выделяешься.

– Игорь уже совсем неспокойный, братан. Ты бы видел, как он бегает по бровке и орет, больше чем я. Он просто в первой игре был больной и плохо себя чувствовал, поэтому нет, он тренер, а я никто.

– В целом, как думаешь, что с 2D происходит? Очень сложное начало сезона.

– Не знаю, тут лучше у них спрашивать. Может, просто устали друг от друга. Такое бывает, что нужно, может, обновление какое-то. У них все нормально, они никуда не вылетят, у них хватает очков.

Они в любом случае будут бороться за чемпионство, – сказал президент « » в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

«Броуки» обыграли 2Drots (2:1) в 4-м туре МФЛ.