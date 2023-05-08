Егоров о Сычеве: «Самый фартовый вратарь в истории! Если он будет лежать, спать и ворочаться, то все равно сделает 5-10 сэйвов»

Дмитрий Егоров высказался об игре Дмитрия Сычева.

Голкипер 2Drots сделал несколько топ-сэйвов и отразил пару ударов в упор в матче 2-го тура Winline Медиалиги-3 с « ».

«Сыч – самый фартовый вратарь в истории футбола! Кажется, если даже он будет лежать, спать и ворочаться, то все равно сделает 5-10 сэйвов.

Я ж говорю! Сыч, конечно, ориентируется топово! Но они бьют туда, где находятся 1,5 метра его тела! Гений», – написал президент « ».

2Drots обыграли «Родину Медиа» (3:0) в главном матче понедельника во 2-м туре МФЛ.