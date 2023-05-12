Егоров о Кубке России: «2D, «Родина Медиа» и «Броуки» соответствуют критериям для участия в турнире»

Дмитрий Егоров рассказал подробности проведения МКС-2023.

«МКС пройдет параллельно 1/8, 1/4, 1/2 и финалу МФЛ. Матчи в середине недели. Разве что финал МКС будет на неделю позже МФЛ.

Победитель турнира заберет 5 млн (не единица, как в прошлом году, но с учетом выплаты за перенос как раз 5 было) и матч с «Динамо» на «ВТБ Арене» в сентябре. В прошлом году в сентябре на ВТБ уже сыграли. На МФЛ дают 5 фулл + 5 за медийную.

Напомню, Викторович (тренер 2Drots – Sports.ru) говорил, что будет играть на МКС дублем, если турниры проведут в одно время. « » хотят играть «Кредиткой» (вторая и медийная команда «Денег» – Sports.ru). Остальные – не знаю пока. Посмотрим. Учитывая, что «Динамо» сейчас привлекает звезд – там будут Евгении Медведевы и так далее.

Непонятно пока, как распределять интерес и концентрироваться на МКС, зная, что уже пройден большой путь в МФЛ. По поводу участия или неучастия «Броуков» – пока непонятно.

По поводу Кубка России. Для участия нужно не просто «выиграть» условный турнир, а соответствовать ряду критериев: просмотры, болельщики, стадион и тд.

Кстати, критериям Кубка пока полностью соответствуют 2D, « » и « », как финалисты прошлогодних турниров, дожившие до сегодняшних дней», – сообщил президент «Броуков».

Ранее сообщалось, что «Динамо» примет активное участие в проведении МКС, а финал турнира может пройти на «ВТБ Арене».