Егоров о Кубке России: «2D, «Родина Медиа» и «Броуки» соответствуют критериям для участия в турнире»
Дмитрий Егоров рассказал подробности проведения МКС-2023.
«МКС пройдет параллельно 1/8, 1/4, 1/2 и финалу МФЛ. Матчи в середине недели. Разве что финал МКС будет на неделю позже МФЛ.
Победитель турнира заберет 5 млн (не единица, как в прошлом году, но с учетом выплаты за перенос как раз 5 было) и матч с «Динамо» на «ВТБ Арене» в сентябре. В прошлом году в сентябре на ВТБ уже сыграли. На МФЛ дают 5 фулл + 5 за медийную.
Напомню, Викторович (тренер 2Drots – Sports.ru) говорил, что будет играть на МКС дублем, если турниры проведут в одно время. «Деньги» хотят играть «Кредиткой» (вторая и медийная команда «Денег» – Sports.ru). Остальные – не знаю пока. Посмотрим. Учитывая, что «Динамо» сейчас привлекает звезд – там будут Евгении Медведевы и так далее.
Непонятно пока, как распределять интерес и концентрироваться на МКС, зная, что уже пройден большой путь в МФЛ. По поводу участия или неучастия «Броуков» – пока непонятно.
По поводу Кубка России. Для участия нужно не просто «выиграть» условный турнир, а соответствовать ряду критериев: просмотры, болельщики, стадион и тд.
Кстати, критериям Кубка пока полностью соответствуют 2D, «Родина Медиа» и «Броуки», как финалисты прошлогодних турниров, дожившие до сегодняшних дней», – сообщил президент «Броуков».
Ранее сообщалось, что «Динамо» примет активное участие в проведении МКС, а финал турнира может пройти на «ВТБ Арене».
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