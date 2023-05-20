Егоров о матче с 2Drots: «Календарная игра. Прогревать нечего пока. Потом это сделаем, ближе к плей-офф»

Дмитрий Егоров высказался после победного матча над 2Drots в Winline Медиалиге.

– Опиши свои эмоции от матча.

– Было радостно победить 2Drots. Не раз уже говорил, мне было важно показать, что разница между нами – ни 0:9 с «Оренбургом», и ни 2:1 с ЦСКА. Разница ни ключевая, как нас пытались убедить. А в остальном – календарная игра – обыграли 2Drots. Дальше будет важные матчи плей-офф и так далее.

– Ты говоришь, что это календарная игра, ты поэтому никак не прогревал матч?

– А что там прогревать? Прогревать нечего пока что. Потом прогреем, ближе к плей-офф.

– Как-то по-особенному готовились к 2Drots?

– Обычно готовились, приходили и афиши по городу развешивали. Люди еле заполнили стадион.

– Как тебе вообще играть на домашней арене?

– Вообще топ! Ты же видел, как хорошо. Домашняя арена – супер!

– Единственная проблема с запуском зрителей (перед матчем большая группа людей не могла попасть на стадион – Sports.ru)?

– Никто просто не ожидал, что только народу припрется. Круто же! Просто здесь мало таких [мероприятий]. В следующий раз люди уже будут знать и приходить заранее.

– Что ты выберешь финал в Одинцове или на большом «Краснодаре»?

– В Одинцове, если еще трибуны построят, а так в Краснодаре, конечно. Это же не я буду играть, а пацаны – им важно сыграть на большом стадионе, – сказал президент « » в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

«Броуки» обыграли 2Drots (2:1) в 4-м туре Медиалиги.