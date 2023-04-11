Дмитрий Егоров: «Я проиграл 100 тысяч в покер в 21 год, но смог выйти на новый уровень, работая круглые сутки. Крап – это другая среда, он в 14 стал звездой»

Дмитрий Егоров рассказал, как проиграл крупную сумму денег в молодости.

«Я пришел в 21 год стажером в «Советский Спорт». Взял тогда кредитку на 100 тысяч и за один день ее ###### (проиграл) в покер. Потом просил начальство грузить меня работой. Мне это дико помогло – я стал работать круглые сутки и вышел на новый уровень.

Но Крап – это другая среда. Он пожить-то не успел, в 14 лет звездой стал. Он по-другому вообще не жил, что с ним делать – ### знает», – сказал президент «БроукБойз».

Крап на месяц отстранен от съемок на всех каналах 2Drots. Он рекламировал в соцсетях ракеты