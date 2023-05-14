Арсений Капитанов покинул «БроукБойз» из-за недовольства игровым временем

Теги Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Арсений Капитанов покинул «БроукБойз».

«Броyки, всем привет. Я принял решение уйти из команды «БроукБойз». К сожалению, не получаю нужного игрового времени на фоне того, что я рискую потерять. Отказался от КФК и ЛФЛ для получения медийного статуса в команде, много динамил учебу из-за тренировок и др. причины.

Хотел поблагодарить команду и руководство за период нахождения меня в команде, но это футбол, и у всех бывают разные пути. Надеюсь, что смогу продолжить движение в медиафутболе и уже там зарекомендовать себя», – написал футболист.

Капитанов пришел в состав «Броуков» в зимнее межсезонье, принял участие в медиафутбольном турнире в Казахстане, получил вызов в сборную Медиалиги и съездил на просмотр в «Ростов». Игрок выходил на поле в первых двух турах Winline Медиалиги.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий