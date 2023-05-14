Арсений Капитанов покинул «БроукБойз» из-за недовольства игровым временем

Арсений Капитанов покинул «БроукБойз».

«Броyки, всем привет. Я принял решение уйти из команды «БроукБойз». К сожалению, не получаю нужного игрового времени на фоне того, что я рискую потерять. Отказался от КФК и ЛФЛ для получения медийного статуса в команде, много динамил учебу из-за тренировок и др. причины.

Хотел поблагодарить команду и руководство за период нахождения меня в команде, но это футбол, и у всех бывают разные пути. Надеюсь, что смогу продолжить движение в медиафутболе и уже там зарекомендовать себя», – написал футболист.

Капитанов пришел в состав «Броуков» в зимнее межсезонье, принял участие в медиафутбольном турнире в Казахстане, получил вызов в сборную Медиалиги и съездил на просмотр в «Ростов». Игрок выходил на поле в первых двух турах Winline Медиалиги.