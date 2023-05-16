Форвард «Титана» Кутуз о Веллитоне: «Он был корявый, но с чувством мяча. Мог прогулять тренировку, но в игре выкладывался»

Теги Спартак премьер-лига Россия Веллитон Winline Медиалига «Кутуз» Сергей Кутузов ЛФК «Титан» Медиафутбол

Сергей Кутузов высказался об экс-форварде «Спартака» Веллитоне.

«Человек несколько сезонов провел за «Спартак» и достаточно забивал. За 30 может и не забивал, но был стабильным. Он был корявый! Я не понимал, у него не было техники, но было чувство мяча – всегда был первым на всех добиваниях.

Мне кажется, что он был такой человек, кто мог прогулять тренировку, но на игре абстрагировался и выкладывался полностью», – сказал форвард «Титана».

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12 комментариев

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Игорь Деньгин
Ты сам-то хто будешь, мил человек? Веллитона обсуждает...
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dimkamelok
Веллитон – топ-игрок, которого ненавидели соперники и загнобили из-за неумения Игоря группироваться. Настоящий форвард, таких очень мало
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Юрий Кечко
Ну Веллитон и правда корявенький был , но мощь и скорость все компенсировали , пару сезонов был топ для рпл
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Ильдар Фарукшин
. Веллитон был классный. Раздолбаем не был бы то Антошка его рекорд догонял бы
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dimonivanov
В медиафутболе меня больше всего забавляют прозвища - если Кутузов, то значит Кутуз. Когда-то мы даже в начальной школе пытались что-то более креативное придумать.
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Wiley Fox
Тупое никтоизватьникак рассуждает о топовом игроке, который бы в нынешней колхозной Газпромлиге забивал в каждом матче
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Алексей Магоев
"Дзюба - бревно". А теперь уважаемы журналиста Спортса выложите это на главную, а также в новости о Спартаке, я ведь тоже в футбол играл на уровне, ну чуть пониже этого Кутуза, но все же участник финала кубка своего региона, болельщик Спартака более чем с 30-летним стажем. Я хочу, даже требую, публикаций своего мнения на Спортсе!
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