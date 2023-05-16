Форвард «Титана» Кутуз о Веллитоне: «Он был корявый, но с чувством мяча. Мог прогулять тренировку, но в игре выкладывался»

Сергей Кутузов высказался об экс-форварде «Спартака» Веллитоне.

«Человек несколько сезонов провел за «Спартак» и достаточно забивал. За 30 может и не забивал, но был стабильным. Он был корявый! Я не понимал, у него не было техники, но было чувство мяча – всегда был первым на всех добиваниях.

Мне кажется, что он был такой человек, кто мог прогулять тренировку, но на игре абстрагировался и выкладывался полностью», – сказал форвард «Титана».