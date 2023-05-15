Промес, Джикия и Селихов планируют сыграть за «Бей Беги» против «Народной Команды»

Три футболиста «Спартака» собираются сыграть в Winline Медиалиге.

По словам Александра Соболева, в составе « » с высокой долей вероятности выйдут Квинси Промес, Георгий Джикия и Александр Селихов.

Форвард красно-белых добавил, что, возможно, к ним добавится еще кто-то. Однако сам он сыграть не сможет.

Трио спартаковцев сыграет за «Бей Беги» только в 6-м туре группового этапа МФЛ в следующем месяце.

«Бей Беги» встретится с « » – клубом болельщиков «Спартака», за который играют Александр Прудников и Никита Баженов.