Промес, Джикия и Селихов планируют сыграть за «Бей Беги» против «Народной Команды»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Квинси Промес Александр Селихов Winline Медиалига Бей Беги Народная Команда Медиафутбол

Три футболиста «Спартака» собираются сыграть в Winline Медиалиге.

По словам Александра Соболева, в составе «Бей Беги» с высокой долей вероятности выйдут Квинси Промес, Георгий Джикия и Александр Селихов.

Форвард красно-белых добавил, что, возможно, к ним добавится еще кто-то. Однако сам он сыграть не сможет.

Трио спартаковцев сыграет за «Бей Беги» только в 6-м туре группового этапа МФЛ в следующем месяце.

«Бей Беги» встретится с «Народной Командой» – клубом болельщиков «Спартака», за который играют Александр Прудников и Никита Баженов.

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2 комментария

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Dima Malkov
Сначало сезон доиграйте и 2 место возмите!!!!
+2
0
+2
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