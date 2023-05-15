Супертурнир с участием клубов РПЛ и Медиалиги может пройти летом 2024 года

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Амкал 2Drots Winline Медиалига Евро-2024 Медиафутбол

Клубы Мир РПЛ и Winline Медиалиги могут сыграть в супертурнире.

Турнир готовится командами Премьер-лиги в рамках изменений формата чемпионата.

Провести турнир планируют летом 2024 года. Межсезонье будет продолжительным из-за чемпионата Европы, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Клубам, скорее всего, предстоит готовиться к новому сезону в России, поэтому турнир против соперников из Медиалиги может стать успешным и привлекательным выходом из ситуации.

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
damondiamond
импортозамещение Евро
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
eao79rus
Скорее говнотурнир. Принципиально не буду смотреть матчи с участием медиадерьма, как бы активно его ни пытались пиарить из каждого утюга
+24
-7
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Destro7451
еврокубки которые мы заслужили
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Блуждающий странник
Супертурнир клубов РПЛ и Медиалиги это и есть РПЛ. Клубы Медиалиги даже в ФНЛ будут посмешищем
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Шухрат Казыев
Неужели медиалига это интересно?
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Иванович
Надеюсь, моя команда не станет об это шквариться.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кан и Баллак сидят в баре
-Мам,а можно посмотреть супертурнир? там ЧМ,ЧЕ, ЛЧ или Топ-5 лиг?
-Сына,у нас есть супертурнир дома.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тасманиец
Зенит планирует турнир с Фенером и Црвеной Звездой, а кто-то будет играть с командами медиалиги...
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Кузьмин
Бред полный.
Как же достала эта медиалига, Можно на сайте Фанатов Великого и Могучего про медиалигу вообще не вспоминать
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nick Crosier
Кому нужны эти медиакоманды? 13-14 летним школьникам?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kritik777
Клоунада
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TravenS
А потом мегатурнир, гипертурнир, турботурнир
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Синий туман
Лучше перешли бы на систему " Весна - осень", пока есть такая возможность. Не надо превращать себя в европейское футбольное посмешище.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Zorin
Зачем менять формат чемпионата, если Евро пройдёт мимо нас?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wrecker1337
Парни, я хочу исповедоваться перед вами.
Я работаю в медиа команде, мне приходится минимум раз в неделю смотреть это в живую
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Какая-то ерунда
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Yashin
Звучит вообще не супер
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Overkiller
А отборочный турнир к этому турниру этим летом начнётся? ))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jacek Suomilinen
Ну поскольку Соpa del Sol совершенно не светит, будет новый трофей Копа дель Медиалига.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tiestorzn17
Супертурнир **я, СУПЕР просто.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
suliko99
а прикиньте турнир выиграет команда из медиалиги )))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gunner_14
И что в этом супер?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рагнар Лодброк
Посмеемся знатно 🤡
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
angry horse
по традиции турнир для спартачка😎
+11
-10
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий