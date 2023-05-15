Супертурнир с участием клубов РПЛ и Медиалиги может пройти летом 2024 года

Клубы Мир РПЛ и Winline Медиалиги могут сыграть в супертурнире.

Турнир готовится командами Премьер-лиги в рамках изменений формата чемпионата.

Провести турнир планируют летом 2024 года. Межсезонье будет продолжительным из-за чемпионата Европы, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Клубам, скорее всего, предстоит готовиться к новому сезону в России, поэтому турнир против соперников из Медиалиги может стать успешным и привлекательным выходом из ситуации.