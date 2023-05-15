Супертурнир с участием клубов РПЛ и Медиалиги может пройти летом 2024 года
Клубы Мир РПЛ и Winline Медиалиги могут сыграть в супертурнире.
Турнир готовится командами Премьер-лиги в рамках изменений формата чемпионата.
Провести турнир планируют летом 2024 года. Межсезонье будет продолжительным из-за чемпионата Европы, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.
Клубам, скорее всего, предстоит готовиться к новому сезону в России, поэтому турнир против соперников из Медиалиги может стать успешным и привлекательным выходом из ситуации.
-Сына,у нас есть супертурнир дома.
Как же достала эта медиалига, Можно на сайте Фанатов Великого и Могучего про медиалигу вообще не вспоминать
Я работаю в медиа команде, мне приходится минимум раз в неделю смотреть это в живую