«Карпин однажды сказал: «Молодцы, все супер, бегаете, прессингуете, но одна проблема – еще есть мяч». Соболев о тренере сборной

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Илья Гилязутдинов Александр Соболев Winline Медиалига БроукБойз Бей Беги Медиафутбол

Александр Соболев вспомнил футбольную мудрость от Валерия Карпина.

Нападающий «Спартака» привел цитату главного тренера сборной России на конференции Winline Медиалиги при обсуждении с представителями «БроукБойз» игрока этой команды Ильи Гилязутдинова.

Райзен: «Гилязутдинов по тестам бегает быстрее любого игрока «Спартака», чтоб вы понимали».

Соболев: «В футбол надо играть, а не бегать».

Райзен: «Бег – одна из составляющих футбола. Без этого никуда. Ты же на поле не стоишь».

Соболев: «Валерий Георгиевич [Карпин] в сборной однажды сказал: «Ребят, все супер, бегаете, прессингуете, отбираете, но есть одна главная проблема – еще есть мяч футбольный».

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
В этом и вся проблема сборной
+39
-3
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Van Pelt
Очевидно, наличие мяча на поле это часть антироссийского заговора
+21
-2
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Recreated
Да, бывает, что и мяч бывает!
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
seaman
Все верно. Футбол это игра с мячом, а не бег с мячом )))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Крыс Пол
Сначала нужно бицца-бороться, а затем уже всё остальное
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Заворин
Шикарный комментарий Валеры, просто шикарный, всю суть выдал)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вратарь Бага
Кудряшов эти слова воспринял по другому видать)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Цыбулин
Ответ Крыс Пол
Сначала нужно бицца-бороться, а затем уже всё остальное
В атаке-пошире,в защите-поуже)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леван Мкртчян
Ответ WelcomeBackPURE
Дельфину это особенно важно
Судя по тому ,как дельфины работают с мячиком в различных водных шоу , такое сравнение -- это большой аванс и мега-комплимент для Соболева
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Орехов
))))))))))))))))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Аленичев
В наше с Валерием Георгиевичем время мяч был основой всего, а бег, прессинг, тактика всегда были вторичны.
Сейчас же без слёз на таких футболистов, как Саша Соболев, не получается смотреть.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rudenzik
У нас что, футбол заключается в забитие мячей что ли? Вот биться, бороться по-нашему
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Есть еще кабинетные решения....
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
whereissuso
Ответ Van Pelt
Очевидно, наличие мяча на поле это часть антироссийского заговора
Дискредитация спортивных сил РФ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леван Мкртчян
Ответ Дмитрий Аленичев
В наше с Валерием Георгиевичем время мяч был основой всего, а бег, прессинг, тактика всегда были вторичны. Сейчас же без слёз на таких футболистов, как Саша Соболев, не получается смотреть.
Лобановский вышел из чата.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yaroslav
Ответ seaman
Все верно. Футбол это игра с мячом, а не бег с мячом )))
Применительно к нашей сборной бег без мяча ))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goldstream
Ответ Спартак Уокер
В этом и вся проблема сборной
Я бы даже сказал, родовой грех российской тренерской школы. В последнее десятилетие, к слову, ситуация выправляется, и небывалый по результативности чемпионат - тому следствием.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WelcomeBackPURE
Дельфину это особенно важно
+11
-11
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий