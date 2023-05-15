«Карпин однажды сказал: «Молодцы, все супер, бегаете, прессингуете, но одна проблема – еще есть мяч». Соболев о тренере сборной

Александр Соболев вспомнил футбольную мудрость от Валерия Карпина.

Нападающий «Спартака» привел цитату главного тренера сборной России на конференции при обсуждении с представителями « » игрока этой команды .

Райзен: «Гилязутдинов по тестам бегает быстрее любого игрока « », чтоб вы понимали».

Соболев: «В футбол надо играть, а не бегать».

Райзен: «Бег – одна из составляющих футбола. Без этого никуда. Ты же на поле не стоишь».

: «Валерий Георгиевич [ ] в сборной однажды сказал: «Ребят, все супер, бегаете, прессингуете, отбираете, но есть одна главная проблема – еще есть мяч футбольный».