Александр Соболев покинул тренерский штаб «Бей Беги»
Александр Соболев больше не будет входить в тренерский штаб «Бей Беги».
Форвард «Спартака» исполнял обязанности главного тренера команды в первых двух тура Winline Медиалиги.
Перед 3-м туром совет директоров принял решение освободить Соболева от этой должности.
Ранее сообщалось, что новым главным тренером команды стал экс-тренер «Амкала» и «Денег» Михалыч.
«Бей Беги» с Соболевым и.о. главного тренера проиграли оба матча с общим счетом 1:9.
Соболев является одним из руководителей клуба.
3 комментария