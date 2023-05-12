Александр Соболев покинул тренерский штаб «Бей Беги»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Соболев Winline Медиалига Бей Беги Медиафутбол

Александр Соболев больше не будет входить в тренерский штаб «Бей Беги».

Форвард «Спартака» исполнял обязанности главного тренера команды в первых двух тура Winline Медиалиги.

Перед 3-м туром совет директоров принял решение освободить Соболева от этой должности.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером команды стал экс-тренер «Амкала» и «Денег» Михалыч.

«Бей Беги» с Соболевым и.о. главного тренера проиграли оба матча с общим счетом 1:9.

Соболев является одним из руководителей клуба.

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3 комментария

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Дурачок
Пойдёт работать тренером в "Падай Ныряй ".
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qwaza
Симулировал тренера.
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WelcomeBackPURE
Дельфин не способен даже клоунами руководить
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