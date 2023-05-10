«Можно обсуждать участие основы, можно – «Реальных Броуков». Я пока вообще не понимаю конкретики». Егоров о «Броуках» в МКС-2023

Дмитрий Егоров высказался о возможном участии «Броуков» в МКС-2023.

– Стало понятно, что титульным спонсором МКС станет BetBoom. Герман, отвечая на вопрос о вашем участии, сказал: «Конечно, будут, куда они денутся?» Можно ли уже официально сказать, что «Броуки» – участники МКС-2023?

– Не знаю, чем нас хотел удивить Герман и что имел в виду, говоря слова: «Куда «Броуки» денутся?» Мы еще с марта знали о том, что турнир проведет «Динамо», но разговоров о нашем участии или не участии не велось, как не ведется и сейчас.

Вообще сложно говорить об участии в том, не знаем в чем, которое начинается тогда, не знаем когда, проходящее по регламенту тому, не знаем какому. Пока что увидели только две вещи. Что финал пройдет на «ВТБ Арене», но он и в прошлом году должен был там пройти. Хотя сейчас, я уверен, финал там пройдет, потому что BetBoom – люди слова и дела.

Также ясно, что матчи будут проходить параллельно МФЛ. Одно дело, если мы не выйдем в плей-офф. А другое – совмещение одного турнира с решающими матчами другого. Какой в этом смысл? В прошлом году, когда совмещения не было, мы отлично подготовились и дошли до финала МКС. Как будет сейчас? Надо общаться. Можно обсуждать участие основы, можно – «Реальных Броуков». Я пока вообще не понимаю конкретики.

А что касается BetBoom и какого-то принуждения. Это вообще моветон, потому что у нас и у меня лично великолепные и уважительные отношения с BetBoom, которые длятся уже два года и которые построены на полном доверии, – сказала президент «Броуков».