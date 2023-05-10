«Динамо» будет активно участвовать в проведении МКС-2023 (Терлецкий)
ФК «Динамо» примет активное участие в проведении МКС-2023 .
Об этом сообщил в телеграм-канале журналист Севастиан Терлецкий.
Точный формат участия клуба в организации турнира пока неизвестен.
Вероятно, московское «Динамо» выступит партнером, который привнесет свой опыт проведения спортивных ивентов и матч-дэйев в медиафутбол.
Кроме того, финал МКС может пройти на «ВТБ Арене».
Московский Кубок Селебрити – ежегодный медиафутбольный турнир, организованный Германом Эль Класико.
Клуб развивается в нескольких направлениях, это классно. Спортивный департамент в этом году подкачал - это плохо, но я вас уверяю, работа в этом направлении ведётся, и она никак не связана с мкдиаактивностью команды и всякими нефутбольными движухами.
и так же это издание пишет, что возможно летом Захарян и Тюкавин уйдут....короче, пока нечего хорошего, все без перспектив о будущем клуба..
Норман это ужас, после травмы таза он так и не заиграл, и вряд ли уже покажет себя красиво..
Керж и Валера не наши совсем, навряд ли Карпин придет с постоянным давлением нашего руководства - кого, когда и с кем ставить....да и у Бувача условие с клубом, что только выбранный им лично иностранец на тренерский мостик..
я на него лично все таки надеюсь этим летом..
что такое МКС, они хотят послать кого то из команды в космос....может Йокановича, что бы контракт не разрывать???