«Динамо» будет активно участвовать в проведении МКС-2023 (Терлецкий)

Теги ВТБ Арена Динамо Москва Герман Эль Класико Московский Кубок Селебрити Медиафутбол

ФК «Динамо» примет активное участие в проведении МКС-2023 .

Об этом сообщил в телеграм-канале журналист Севастиан Терлецкий.

Точный формат участия клуба в организации турнира пока неизвестен.

Вероятно, московское «Динамо» выступит партнером, который привнесет свой опыт проведения спортивных ивентов и матч-дэйев в медиафутбол.

Кроме того, финал МКС может пройти на «ВТБ Арене».

Московский Кубок Селебрити – ежегодный медиафутбольный турнир, организованный Германом Эль Класико

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12 комментариев

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Baxxter
Лучше бы в борьбе за медали чемпионата и кубок активно участвовали...
+19
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+17
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Игорь Колупанов
Это успех!!!!!!Не хочется быть занудой и вспоминать про мелочи,но ,что насчет вратаря и тренера???????
+4
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+4
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Dynamite
Ответ powder94
В клуб пришли какие-то шоумены, а не профессионалы, иначе не объяснить, почему медиа уделяется больше внимания, нежели команде и спортивной составляющей, когда результаты и отсутствие игры очень ярко бросается в глаза.
Как вы не можете понять, что этим всем занимаются вообще разные департаменты? Это как, когда выходит предматчевый ролик, без участия футболистов, процентов 20 комментариев под ним, в стиле: "лучше бы тренировались, а не ролики снимали", их че игроки снимают или тренеры?
Клуб развивается в нескольких направлениях, это классно. Спортивный департамент в этом году подкачал - это плохо, но я вас уверяю, работа в этом направлении ведётся, и она никак не связана с мкдиаактивностью команды и всякими нефутбольными движухами.
+5
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argentina10
Ответ Игорь Колупанов
Это успех!!!!!!Не хочется быть занудой и вспоминать про мелочи,но ,что насчет вратаря и тренера???????
читал, что Личку хотят взять, где, что Николича....но с ним и Цорн значит вместо Бувача будет и вот он уже сказал две главные позиции усиления - вратарь и нап..
и так же это издание пишет, что возможно летом Захарян и Тюкавин уйдут....короче, пока нечего хорошего, все без перспектив о будущем клуба..
+4
-2
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yrok77
матч дейев🤦‍♂️
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Владимир Никаноров
С чем всё это едят совсем не понятно и для чего? Отмазка за провальный сезон...
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Игорь Колупанов
Ответ argentina10
читал, что Личку хотят взять, где, что Николича....но с ним и Цорн значит вместо Бувача будет и вот он уже сказал две главные позиции усиления - вратарь и нап.. и так же это издание пишет, что возможно летом Захарян и Тюкавин уйдут....короче, пока нечего хорошего, все без перспектив о будущем клуба..
Только не это,как по мне Бувач нпш главный актив.Да и у него были просчеты,как например со Смоловым,Норманом ,Йокановичем или линией обороны,но тут не все оак однозначно первые трое на бумаге выглядели очень красиво,а по линии обороны,во первых у тренера не пошло,во вторых полная смена ,а в третьих тяжело играть ,когда у тебя в воротах пустое место.Вообщем приход Цорна это очередная смена вектора и тд.А насчет тренера не знаюопытному у нас будет не интересно,только молодого чтобы рос вместе с коиандой,слышал про Кержа ,было бы интересно как по мне,ну или Валера
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Mapk Kpacc
Хватит издеваться над русским язком, идиоты!
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argentina10
Ответ Игорь Колупанов
Только не это,как по мне Бувач нпш главный актив.Да и у него были просчеты,как например со Смоловым,Норманом ,Йокановичем или линией обороны,но тут не все оак однозначно первые трое на бумаге выглядели очень красиво,а по линии обороны,во первых у тренера не пошло,во вторых полная смена ,а в третьих тяжело играть ,когда у тебя в воротах пустое место.Вообщем приход Цорна это очередная смена вектора и тд.А насчет тренера не знаюопытному у нас будет не интересно,только молодого чтобы рос вместе с коиандой,слышал про Кержа ,было бы интересно как по мне,ну или Валера
полностью согласен - Бувача терять нельзя, были и у него ощибки, но там все очень быстро надо было решать....получилось вот так хреново..
Норман это ужас, после травмы таза он так и не заиграл, и вряд ли уже покажет себя красиво..
Керж и Валера не наши совсем, навряд ли Карпин придет с постоянным давлением нашего руководства - кого, когда и с кем ставить....да и у Бувача условие с клубом, что только выбранный им лично иностранец на тренерский мостик..
я на него лично все таки надеюсь этим летом..
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argentina10
Ответ Владимир Никаноров
С чем всё это едят совсем не понятно и для чего? Отмазка за провальный сезон...
привет, Володь!!!
что такое МКС, они хотят послать кого то из команды в космос....может Йокановича, что бы контракт не разрывать???
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