«Динамо» будет активно участвовать в проведении МКС-2023 (Терлецкий)

ФК «Динамо» примет активное участие в проведении МКС-2023 .

Об этом сообщил в телеграм-канале журналист Севастиан Терлецкий.

Точный формат участия клуба в организации турнира пока неизвестен.

Вероятно, московское « » выступит партнером, который привнесет свой опыт проведения спортивных ивентов и матч-дэйев в медиафутбол.

Кроме того, финал МКС может пройти на « ».

– ежегодный медиафутбольный турнир, организованный .