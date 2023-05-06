«У Сибсканы во рту жесткий осадок». Егоров ответил капитану «Амкала»

Теги Амкал Дмитрий Егоров Андрей Сибскана Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров ответил на слова Сибсканы о поведении в 1-м туре Winline Медиалиги-3.

«Так, у Сибсканы во рту жесткий осадок. Просто к сведению.

Если мой мат приводит к этому, то я сожалею и исправляюсь. Сиб, конечно, мудак тот еще, но надо по старой памяти сократить хотя бы до мягкого осадка», – написал руководитель «БроукБойз».

Сибскана о 1-м туре Медиалиги: «Просто невероятное количество неуместных бранных слов, за которые невозможно пояснить»

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