Егоров о споре с Гаджиевым на 500 тысяч: «Хотел бы попросить у Камила отложить его на неделю из-за форс-мажора»

Дмитрий Егоров попросил у Камила Гаджиева отложить спор из-за непредвиденных обстоятельств.

Президенты «Броуков» и заключили пари на 500 тысяч рублей. Дмитрий и Камил договорились не материться на матчах . В случае, если они произнесут нецензурное высказывание на бровке во время матча своих клубов, то выплачивают деньги оппоненту.

«Хотел бы попросить у Камила Гаджиева отложить спор на неделю из-за форс-мажора.

Причина: Звездин (главный тренер « » – Sports.ru) опять заболел, Райзен болеет, Хачатурян болеет. Тренировать буду я.

Докричаться до игроков без мата практически невозможно. И контролировать себя как тренеру нельзя также как президенту. Приму любое решение», – написал президент «Броуков».

Позже Егоров добавил свое обращение: «Ладно, если пожал руку – сливаться нет смысла. Я попробую потренировать без мата».

Во втором туре Медиалиги-3 «Броуки» встретятся с «Бей Беги», а Fights Nights – c «Титаном».