Егоров о Вячеславе Глебе: «Гений! 40-летний мужик возит в полузащите «Амкал»
Дмитрий Егоров восхитился игрой полузащитника GOATS Вячеслава Глеба.
«Глеб. 40 лет. Гений. Гений! Какой там профессиональный футбол для ребят? Их возит в полузащите 40-летний мужик. Надежда у «Амкала» на второй тайм.
Движения Вячеслава Глеба на месте больше, чем вся скорость Прокопа, Чужого, Рахимова. Глеб – игрок другого уровня.
Видно, будто что-то не так в «Амкале». Ключевой матч. Либо сплотятся, либо повалятся дальше», – написал президент «Броуков».
«Амкал» и GOATS играют в заключительном матче игрового дня Winline Медиалиги-3. После первого тайма «Козлы» впереди – 1:0.
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