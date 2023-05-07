Егоров о Вячеславе Глебе: «Гений! 40-летний мужик возит в полузащите «Амкал»

Дмитрий Егоров восхитился игрой полузащитника GOATS Вячеслава Глеба.

«Глеб. 40 лет. Гений. Гений! Какой там профессиональный футбол для ребят? Их возит в полузащите 40-летний мужик. Надежда у « » на второй тайм.

Движения Вячеслава Глеба на месте больше, чем вся скорость , Чужого, . Глеб – игрок другого уровня.

Видно, будто что-то не так в «Амкале». Ключевой матч. Либо сплотятся, либо повалятся дальше», – написал президент «Броуков».

«Амкал» и играют в заключительном матче игрового дня Winline Медиалиги-3. После первого тайма «Козлы» впереди – 1:0.