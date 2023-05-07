Егоров о Вячеславе Глебе: «Гений! 40-летний мужик возит в полузащите «Амкал»

Теги Вячеслав Глеб Амкал Дмитрий Егоров Антон Чужой Winline Медиалига GOATS БроукБойз Прокоп Алишер Рахимов Медиафутбол

Дмитрий Егоров восхитился игрой полузащитника GOATS Вячеслава Глеба.

«Глеб. 40 лет. Гений. Гений! Какой там профессиональный футбол для ребят? Их возит в полузащите 40-летний мужик. Надежда у «Амкала» на второй тайм.

Движения Вячеслава Глеба на месте больше, чем вся скорость Прокопа, Чужого, Рахимова. Глеб – игрок другого уровня.

Видно, будто что-то не так в «Амкале». Ключевой матч. Либо сплотятся, либо повалятся дальше», – написал президент «Броуков».

«Амкал» и GOATS играют в заключительном матче игрового дня Winline Медиалиги-3. После первого тайма «Козлы» впереди – 1:0. 

 

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5 комментариев

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rb9zhtsnvb
А что такое Амкал, чтоб его не возить??
+16
-1
+15
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Black Phoenix
Профессиональный футболист в отставке возит каких-то любителей в 40 лет, что и должен делать на навыках - гений! Золотой Мяч этому господину!
+13
0
+13
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Максим Левицкий
Да даже 50-летний бывший проф футболист будет возить амкал.
+4
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+4
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Andrey Andreev
Это эти клоуны хотели вайлд кард в РПЛ или другие?
+2
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Rus38
Идиотизм
0
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