Дмитрий Егоров: «Смотрю на мучения Абаскаля в России и думаю только об одном: Черчесова в «Спартак»

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Дмитрий Егоров Гильермо Абаскаль Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров предложил сменить главного тренера «Спартака» на Станислава Черчесова.

«Смотрю на мучения Абаскаля в России и думаю только об одном: Черчесова в «Спартак».

А отличный тренер Абаскаль, уверен, добьется успеха в Европе», – написал журналист и руководитель медиафутбольного клуба «БроукБойз».

Вчера «Ференцварош» Черчесова 2-й раз подряд досрочно стал чемпионом Венгрии. У тренера 5 трофеев в карьере, все – в Европе

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47 комментариев

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StanK
О, проплаченные стервятники прибежали
За Кареру тебе еще в аду вариться
+107
-3
+104
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Великий Алонсо
Кто это? Пусть этот дилетант-ноунейм оставит свое мнение при себе и для своих подписчиков, нам тут он зачем?
+68
-1
+67
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Шашки - любимая игра
Это что за эХсперт?
+60
-1
+59
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Plg
Ответ Великий Алонсо
Кто это? Пусть этот дилетант-ноунейм оставит свое мнение при себе и для своих подписчиков, нам тут он зачем?
Это великий журналист едимгавно
+36
-1
+35
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feelthedroom@mail.ru
Ответ StanK
О, проплаченные стервятники прибежали За Кареру тебе еще в аду вариться
Абсолютно такой же коммент забацал ему в телегу, мерзкий типок.
+19
0
+19
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Честный контроль
Егоров, твоя хозяйка Салихова не любит усатого. Какой Черчесов?
+21
-2
+19
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Беременный малыш
Помню его еще по работе на "Чемпионате". Как был 🤡, так им и остался.
+17
-1
+16
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sergpn
Ответ StanK
О, проплаченные стервятники прибежали За Кареру тебе еще в аду вариться
Полностью согласен! За помощь в сливе Массимо не прощу никогда
+14
0
+14
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Тайосич
У Абаскаля и в Спартаке всё получится, если всякие Димы Егоровы не будут мешать и нести всякую ахинею.
+16
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EziKKo
Иди ка ты на ХХХ егоров
+8
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mnogokotin-
кто это?
+7
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Иван Рыбаков
Это не тот ли Егоров, который поливал прмоями Карреру и Виторию?
+7
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Алексей Нетребский
это было бы весело, но не для болел Спартака)
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Борис Лопатин
очередная экспертиза уровна ’хайпану на Спартаке’
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Павел Ермаков
Не дай бог!Самовлюбленный индюк уже был тренером .Все мы помним,чем всё закончилось.И кто сказал,что Абаскаль мучается?Не распространяйте фейки.
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Не уверен!!
Если без шуток - то идеальный вариант для Динамо. И по составу, и по руководству, и по тактике... все же подходит?!
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kurasava
Ответ Честный контроль
Егоров, твоя хозяйка Салихова не любит усатого. Какой Черчесов?
За своего усатого не забл ? ответить псу за усы надо бы
+8
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Анатолий Николаев
Ответ Великий Алонсо
Кто это? Пусть этот дилетант-ноунейм оставит свое мнение при себе и для своих подписчиков, нам тут он зачем?
Согласен, Черчесов нам не подходит , у него уже был печальный опыт , хватит , пусть тренирует венгров .
+4
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grom55
А Черчечову то этот позор зачем?
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AminO2
По поводу "Спартака", этот «журналист и руководитель медиафутбольного клуба «БроукБойз» должен заткнуться навсегда, – подумали только об одном все настоящие спартаковские болельщики.
+2
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Доктор Броманталь
Какой то ноунейм решил попиариться на «Спартаке».
+5
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DVS1
Лучше бы уже этому сабжу вообще не думать - все хуже и хуже получается
+1
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S.S.S.R.
Черт
+1
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карабашка
Этого вечно обдолбанного забыли спросить.
+2
-1
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Uriah Heep
Боже упаси!
+1
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