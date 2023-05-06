Дмитрий Егоров: «Смотрю на мучения Абаскаля в России и думаю только об одном: Черчесова в «Спартак»

Дмитрий Егоров предложил сменить главного тренера «Спартака» на Станислава Черчесова.

«Смотрю на мучения Абаскаля в России и думаю только об одном: Черчесова в «Спартак».

А отличный тренер Абаскаль, уверен, добьется успеха в Европе», – написал журналист и руководитель медиафутбольного клуба «БроукБойз».

Вчера «Ференцварош» Черчесова 2-й раз подряд досрочно стал чемпионом Венгрии. У тренера 5 трофеев в карьере, все – в Европе