Дмитрий Егоров: «Смотрю на мучения Абаскаля в России и думаю только об одном: Черчесова в «Спартак»
Дмитрий Егоров предложил сменить главного тренера «Спартака» на Станислава Черчесова.
«Смотрю на мучения Абаскаля в России и думаю только об одном: Черчесова в «Спартак».
А отличный тренер Абаскаль, уверен, добьется успеха в Европе», – написал журналист и руководитель медиафутбольного клуба «БроукБойз».
Вчера «Ференцварош» Черчесова 2-й раз подряд досрочно стал чемпионом Венгрии. У тренера 5 трофеев в карьере, все – в Европе
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