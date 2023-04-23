Крап об исключении из 2D: «Развязка может удивить всех в футбольном комьюнити. За 2 дня я получил 7 предложений!»

Крап прокомментировал слова Дмитрия Кузнецова об исключении хавбека 2Drots из команды.

«Всем привет. По поводу ситуации. Я ничего не знаю, но развязка может удивить всех в футбольном комьюнити.

За 2 дня я получил 7 предложений! Это все, что я могу сказать.

Завтра будет что-то известно. Жека и Некит (президенты 2D – Sports.ru) еще не общались с тренером, они прилетели только сегодня утром.

Ждем…», – написал полузащитник 2Drots.

К сообщению он прикрепил видео, где тренируется в форме «Сахалинца».

Тренер 2Drots Кузнецов исключил Крапа из команды

Крап: «Это моя вина. Я нарушаю правила 2Drots, когда тренируюсь с другой командой»