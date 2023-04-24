Кузнецов о Крапе: «Ему запрещено тренироваться с 2Drots весь МФЛ-3. Он может уйти в аренду и через два месяца вернуться к тренировкам с нами»

Дмитрий Кузнецов рассказал о ситуации с отстранением Крапа.

Полузащитник сегодня не был допущен до тренировки команды по решению главного тренера.

«Прочитал комментарии под моими словами… Объясняю для тупых: Крап официально отстранен мною от тренировок команды до выяснения всех обстоятельств и решения. Он не имеет права появляться на поле, где занимается наша команда, пока я ему не разрешу. Это первое!

Второе: ему никто не разрешал самостоятельно выставлять фишки на поле, где мы тренируемся. Люди пишут «мое поле»…. Ребята, это арендованная поляна! Он залез туда, где ему нельзя тренироваться. Попросили его уйти, потому что он мешал нам проводить занятия.

Третье: Никто Крапа не убирал из 2Drots, как кажется большой части аудитории – тупым людям, которые на эмоциях ##### пишут. Я изначально говорил – пусть Крап участвует в медийной жизни: снимается в челленджах, в роликах, но на протяжении всего МФЛ-3 ему запрещено тренироваться с командой – это спортивная составляющая 2Drots, за которую отвечаю я. Он может уйти в аренду на два месяца. Когда закончится МФЛ-3, он сможет тренироваться вновь с нами, участвовать в подготовке к МКС. Это информация для тупых, которые читают и додумывают.

Мы разговаривали с Женей. Он хочет, чтобы мы дали Крапу три игры дисквалификации на МФЛ, а потом он будет опять тренироваться и играть. Я не согласился. Говорю Жеке: «Вы его за какую-то ##### отстраняете на месяц от съемок, а мне его на три недели?» За футбольную часть отвечаю и определяю, на сколько отстранять – я. То, что сделал Крап – ######, вопиющее безобразие. Его никто не выгонял из 2Drots никуда, а отстранили от спортивной части команды. Люди вообще читают, что я говорю? Пусть он снимается везде, участвует в медийной жизни, но на поле не выйдет в МФЛ-3 за нас. Это его наказание за то, что он сделал.

Это обращение к тупым подписчикам – сначала вникните в материал, а не пишите ##### на эмоциях», – сказал главный тренер 2Drots.