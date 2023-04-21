Крап: «Это моя вина. Я нарушаю правила 2Drots, когда тренируюсь с другой командой»

Крап высказался об участии в тренировочном процессе «Титана».

– Это моя вина. Я потренировался в «квадрате» пять минут, потому что не хватало людей. Позвали, спросили: «Могу ли поучаствовать?» Я согласился. А в конце тренер сказал: «Будешь играть 10 минут?» Я просто побегал в нападении.

Я нарушаю правила 2Drots, когда тренируюсь с другой командой. Но не думаю, что должно было быть такое внимание ко мне. Я потренировался с ними просто 15 минут и все.

Сейчас Жека и Некит (президенты 2Drots – Sports.ru) вернутся из Казахстана, и все обсудим. Викторович (Дмитрий Кузнецов, тренер 2Drots – Sports.ru) остынет, и завтра наберу ему, либо уже когда Жека и Некит приедут и пообщаемся.

– А если история с 2D закончится, ты можешь представить, что будешь играть за другую команду?

– Не могу представить свой переход в « ».

– А в другую медийную команду?

– Не могу это представить. Я с самого начала в 2Drots. У меня в сердце 2Drots», – сказал Крап.

Тренер 2Drots Кузнецов исключил Крапа из команды