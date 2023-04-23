Майк о Крапе: «Ничего он не нарушил и никого не предавал. Он в таком состояние, что хочет все на ### послать и уйти на время из медиа»

Майк высказался о словах Дмитрия Кузнецова об исключении Крапа из 2Drots.

«Странная ситуация получается… Крап тусит – ###### тусить, возьмись за голову. Запускает ракеты – безголовый, отстраняем от съемок. Переехал ко мне, начал со мной бегать по утрам и заниматься на турниках. Вместо тусовок последнюю неделю проводит в тренировках. Как-то даже вдохновился этим…

У него был выходной перед игрой, а у меня вечерняя тренировка с « ». Он перед нами индивидуально тренил, потом мы вышли на поле, и он начал с (на травме сейчас) индивидуально тренироваться. В конце тренировки не хватало одно человека для отработки упражнения. Попросили его принять участие на 10 минут. Не знаю, как бы поступили вы…

Я считаю, ничего он не нарушил сверх жесткого и никого не предавал. Люди в ЛФЛ играют, КФК, они тоже предатели все? Если так, то тогда половина команды 2D предатели получается? Играют за другие клубы помимо 2D.

Человек начал браться за голову, больше тренироваться и тут для всех это стало #####… Вам не угодишь, господа. Сейчас он в таком состояние, что хочет на ### послать все и уйти на время из медиа.

Вы все только пишете, обсуждаете и осуждаете. А он все пропускает через себя. Наверное, лишимся мы главного ребенка лиги», – написал полузащитник «Титана».

Тренер 2Drots Кузнецов исключил Крапа из команды

Крап: «Это моя вина. Я нарушаю правила 2Drots, когда тренируюсь с другой командой»