Кутуз о Крапе: «В тренировочном процессе он участвовал минут 10-15. Очень печально, что эта история доросла до таких масштабов»
Кутуз отреагировал на исключение Крапа из состава 2Drots.
«Я тренировался по индивидуальной программе отдельно от команды. Жонглировал с Крапом, мы разминались, команда в это время тренировалась.
В какой-то момент не хватало одного игрока, позвали меня, я отказался. Спросили у Крапа, он согласился поучаствовать. В тренировочном процессе он участвовал минут 10-15, потом вернулся ко мне, и мы продолжили заниматься индивидуально.
Очень печально, что эта история доросла до таких масштабов, вплоть до отчисления. Надеюсь, что Викторович с руководством поймут, что нет ничего серьезного, никаких намерений Крапа уйти из 2Drots нет.
Набрал Викторовичу (Дмитрий Кузнецов, тренер 2Drots – Sports.ru). Обрисовал картину, как оно было на самом деле. Надеюсь, все решат», – сказал нападающий «Титана».
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