Кутуз о Крапе: «В тренировочном процессе он участвовал минут 10-15. Очень печально, что эта история доросла до таких масштабов»

Теги Дмитрий Кузнецов 2Drots Winline Медиалига «Кутуз» Сергей Кутузов Даниил Крапивников ЛФК «Титан» Медиафутбол

Кутуз отреагировал на исключение Крапа из состава 2Drots.

«Я тренировался по индивидуальной программе отдельно от команды. Жонглировал с Крапом, мы разминались, команда в это время тренировалась.

В какой-то момент не хватало одного игрока, позвали меня, я отказался. Спросили у Крапа, он согласился поучаствовать. В тренировочном процессе он участвовал минут 10-15, потом вернулся ко мне, и мы продолжили заниматься индивидуально.

Очень печально, что эта история доросла до таких масштабов, вплоть до отчисления. Надеюсь, что Викторович с руководством поймут, что нет ничего серьезного, никаких намерений Крапа уйти из 2Drots нет.

Набрал Викторовичу (Дмитрий Кузнецов, тренер 2Drots – Sports.ru). Обрисовал картину, как оно было на самом деле. Надеюсь, все решат», – сказал нападающий «Титана».

Главный тренер 2Drots Кузнецов исключил Крапа из команды

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1 комментарий

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Тимур Гарипов
До каких масштабов??? Кто вы???
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