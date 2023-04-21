Кутуз о Крапе: «В тренировочном процессе он участвовал минут 10-15. Очень печально, что эта история доросла до таких масштабов»

Кутуз отреагировал на исключение Крапа из состава 2Drots.

«Я тренировался по индивидуальной программе отдельно от команды. Жонглировал с , мы разминались, команда в это время тренировалась.

В какой-то момент не хватало одного игрока, позвали меня, я отказался. Спросили у Крапа, он согласился поучаствовать. В тренировочном процессе он участвовал минут 10-15, потом вернулся ко мне, и мы продолжили заниматься индивидуально.

Очень печально, что эта история доросла до таких масштабов, вплоть до отчисления. Надеюсь, что Викторович с руководством поймут, что нет ничего серьезного, никаких намерений Крапа уйти из 2Drots нет.

Набрал Викторовичу (Дмитрий Кузнецов, тренер 2Drots – Sports.ru). Обрисовал картину, как оно было на самом деле. Надеюсь, все решат», – сказал нападающий « ».

Главный тренер 2Drots Кузнецов исключил Крапа из команды