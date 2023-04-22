Алекс Стиль – о Крапе: «Он взрослый парень, должен за свои поступки отвечать»

Алекс Стиль прокомментировал отчисление Крапа из 2Drots.

– Что ты думаешь о том, что Крапа убрали из команды?

– Да ни чего не думаю. Он взрослый парень, должен за свои поступки отвечать. Мне по-человечески его жалко, но это не должно его оправдывать. Он не избранный. Не знаю, что с ним будет, но его поведение я не хочу оправдывать, оно неправильное.

– Говорят, что вы просто набираете просмотры, а Кузнецов потом вернет Крапа.

– Нет, это абсолютно не так. Мы с ребятами думали поговорить с Викторычем ( , главный тренер 2D – Sports) и дать еще один шанс, но на отрез отказывается идти на встречу, говорит, что не хочет, чтобы этот человек был в команде.

– Кажется, что его исключили не из-за того, что он тренировался с «Титаном», а как будто это уже накопленный уже эффект.

– Это 100% накопленное. Это как вишенка на торте. О том, что он тренировался с другой командой, Викторы сказал правильную вещь: «Представьте, я прихожу к вам и говорю: «Пацаны, я вчера «Амкал» потренировал. Дал упражнений парочку»

Учитывая тот факт, что Крап сказал, что он не тренировался, а потом выяснилось, что он не просто там фишки обводил, а делал упражнения, играл в футбол. Вот этими моментами он сам себя зарывает. Может если бы он честно сказал: «Да, я хочу форму набрать. Очень хочу играть в футбол». Это его не оправдывало бы, но хотя бы было бы причиной. А тут он еще и обманывает сверху. Викторыч взрослый человек, должен себя уважать, поэтому должен принимать такие решения.

– Жека и Некит не захотят вернуть Крапа?

– Захотят 100%. Честно, не знаю как будет. Такой ситуации у нас еще не было.

– В «Эгриси» Струнин сказал, что бойкотирует матчи из-за отстранения Кира Воробьева. В 2Drtos нет люде, которые также вписались бы за Крапа?

– У нас таких нет. Я думаю, если бы это был его единственное нарушение за все время его пребывание в команде, или второе – это одно дело, а если систематически Крап творит какую-то дичь, ты уже понимаешь, что не хочешь его оправдывать.

– А его друзья в команде?

– Близкие, возможно, пойдут навстречу к нему. Но я даже скажу, может это и неправильно, но я скажу – у него есть близкий друг . Я уже даже сейчас замечаю, что Мбейп не хочет в каких-то моментах поддерживать, потому что он не согласен с ним.

бы мне сказали, что сейчас он вернется и больше ничего никогда плохого делать не будет, естественно, я бы топил до конца за него. А когда ты каждый раз его прощаешь и не знаешь, на день это или на два – уже думаешь о своей репутации, – рассказал Стиль в интервью Sports.ru.

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