Форзарезор об увеличении клубов Медиалиги в Кубке: «Это просто смех. Только две команды из МФЛ могут собрать зрителей и привлечь внимание широкой аудитории»

Форзарезор высказался об увеличении команд Медиалиги в Кубке России.

Телеграм-канал «Мутко против» сообщает, что в следующем розыгрыше Фонбет Кубка России примут участие 8 команд Winline Медиалиги.

«Это что за фигня? А кто вообще? Это просто смех, честно говоря. Я прекрасно отдаю себе отчет, что только 2 команды из МФЛ могут собрать зрителей и привлечь внимание широкой аудитории к просмотру матча.

При всем уважении, условные « », которые устраивали матч, мы видели людей на стадионах и онлайн на трансляции.

Кейс «Амкала» и 2Drots был удачным в прошлом Кубке России. Я не вижу смысла в других шести командах», – сказал полузащитник «Амкала».