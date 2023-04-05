Форзарезор об увеличении клубов Медиалиги в Кубке: «Это просто смех. Только две команды из МФЛ могут собрать зрителей и привлечь внимание широкой аудитории»

Теги ФОНБЕТ Кубок России Амкал 2Drots БроукБойз Форзарезор Медиафутбол

Форзарезор высказался об увеличении команд Медиалиги в Кубке России.

Телеграм-канал «Мутко против» сообщает, что в следующем розыгрыше Фонбет Кубка России примут участие 8 команд Winline Медиалиги.

«Это что за фигня? А кто вообще? Это просто смех, честно говоря. Я прекрасно отдаю себе отчет, что только 2 команды из МФЛ могут собрать зрителей и привлечь внимание широкой аудитории к просмотру матча.

При всем уважении, условные «Броуки», которые устраивали матч, мы видели людей на стадионах и онлайн на трансляции.

Кейс «Амкала» и 2Drots был удачным в прошлом Кубке России. Я не вижу смысла в других шести командах», – сказал полузащитник «Амкала».

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