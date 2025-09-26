«Амкал» арендовал легенду клуба Блатова. Клуб объявил о трех трансферах

«Амкал» объявил о трех подписаниях.

В команду на правах аренды перешел Виктор Блатов. Нападающий выступал за команду с 2019-го по 2022-й. Сейчас он принадлежит участнику WINLINE Кубка Лиги FC Vibe (клуб вылетел в первом раунде).

Блат уже сыграл за «Амкал» в FONBET Кубке России против «Енисея» (1:2) спустя 1097 дней после предыдущего матча.

Еще «Амкал» арендовал у вылетевшего из турнира Chertanovo Илью Камышева и подписал полноценный контракт с Александром Злобиным, который покинул ростовский СКА.