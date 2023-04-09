Президент «РМ» Текила: «Амкал» и 2Drots не участвовали бы в Кубке России, если бы не было Медиалиги и других команд»

Теги ФОНБЕТ Кубок России Амкал 2Drots Winline Медиалига Родина Медиа Форзарезор «T-Killah» Александр Тарасов Медиафутбол

Текила отреагировал на слова Форзы об участии клубов Медиалиги в Фонбет Кубке России.

Полузащитник «Амкала» считает, что участие в Кубке заслужили только два медиафутбольных гранда: «Амкал» и 2Drots.

– Есть мнение, что в Кубке России должны участвовать только «Амкал» и 2Drots. Что ты думаешь?

– Не, ну это бред. «Амкал» и 2Drots не участвовали бы в Кубке России, если бы не было Медиалиги и других команд.

Мы по сути показали профессиональному футболу и руководителям Кубка России, что есть такая лига хорошего уровня, из которой могут выходить топовые команды и бороться за проходы в низких стадиях Кубка России.

Мне, честно, очень хотелось бы. У нас есть и стадион, и профессиональный клуб, который помог бы в оформлении документов и всего остального, мы бы подготовились, очень красиво бы вступили. Для нас это, наверное, мечта, – сказал президент «Родины Медиа». 

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что в следующем розыгрыше Кубка России примут участие 8 команд Winline Медиалиги.

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