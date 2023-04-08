Winline Медиалига хочет больше восьми команд в Фонбет Кубке России (Vprognoze)

Теги ФОНБЕТ Кубок России Амкал 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Медиалига продолжает переговоры с РФС по вопросу участия медиафутбольных клубов в Кубке России

Сейчас обсуждается участие в турнире 8 команд Winline Медиалиги, хотя сама лига хочет большего представительства.

В текущем розыгрыше участвовали два медиафутбольных клуба – «Амкал» и 2Drots. Оба клуба начали с 1/256 финала.

«Амкал» прошел до 1/64 финала, где проиграл по пенальти «Звезде». 2Drots выбыл из турнира в 1/128 финала, проиграв по пенальти ивановскому «Текстильщику». 

3 комментария

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Ярик01
Не вижу проблем, в Англии и с 7-9 лиг начинают
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Bashibuzuck
Свой кубок проводите, и пусть Winline его и спонсирует😉
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Akmor
Предлагаю клубам МедиЛиги начать путь с 1/1024 финала. Когда такая стадия появится в данном соревновании
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