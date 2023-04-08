Winline Медиалига хочет больше восьми команд в Фонбет Кубке России (Vprognoze)

Медиалига продолжает переговоры с РФС по вопросу участия медиафутбольных клубов в Кубке России

Сейчас обсуждается участие в турнире 8 команд Winline Медиалиги, хотя сама лига хочет большего представительства.

В текущем розыгрыше участвовали два медиафутбольных клуба – «Амкал» и 2Drots. Оба клуба начали с 1/256 финала.

«Амкал» прошел до 1/64 финала, где проиграл по пенальти «Звезде». 2Drots выбыл из турнира в 1/128 финала, проиграв по пенальти ивановскому «Текстильщику».