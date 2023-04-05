8 команд Медиалиги сыграют в Кубке России в следующем сезоне («Мутко против»)

В следующем розыгрыше Фонбет Кубка России примут участие 8 команд Winline Медиалиги

Телеграм-канал «Мутко против» сообщает, что счел успешным опыт участия медиафутбольных клубов в Кубке.

В следующем розыгрыше турнира сыграют не две, а восемь команд МФЛ, если они успеют оформить необходимые документы. Сейчас проходит обсуждение такого варианта.

Окончательное решение будет принято в ближайшие дни.

В этом сезоне « », двигаясь по Пути регионов, на стадии 1/256 финала Фонбет Кубка России обыграл «Зоркий» (1:1, 8:7 по пенальти), в 1/128 финала был сильнее «Твери» (1:0) и уступил «Звезде» из Санкт-Петербурга в рамках 1/64 финала (2:2, 2:4 по пенальти).

2Drots в 1/256 финала разгромили «Чертаново» (3:0), но проиграли «Текстильщику» в 1/128 финала (1:1, 3:5 по пенальти).