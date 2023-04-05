8 команд Медиалиги сыграют в Кубке России в следующем сезоне («Мутко против»)

Теги ФОНБЕТ Кубок России РФС Амкал 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

В следующем розыгрыше Фонбет Кубка России примут участие 8 команд Winline Медиалиги

Телеграм-канал «Мутко против» сообщает, что РФС счел успешным опыт участия медиафутбольных клубов в Кубке.

В следующем розыгрыше турнира сыграют не две, а восемь команд МФЛ, если они успеют оформить необходимые документы. Сейчас проходит обсуждение такого варианта.

Окончательное решение будет принято в ближайшие дни.

В этом сезоне «Амкал», двигаясь по Пути регионов, на стадии 1/256 финала Фонбет Кубка России обыграл «Зоркий» (1:1, 8:7 по пенальти), в 1/128 финала был сильнее «Твери» (1:0) и уступил «Звезде» из Санкт-Петербурга в рамках 1/64 финала (2:2, 2:4 по пенальти).

2Drots в 1/256 финала разгромили «Чертаново» (3:0), но проиграли «Текстильщику» в 1/128 финала (1:1, 3:5 по пенальти).

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22 комментария

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feelthedroom@mail.ru
Да не будет там 8 команд, успокойтесь.
Количество квот не равно количеству участников, поймите же вы
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PIT-BUL
Добавьте гимн лиги чемпионов перед началом матча и кто последний покидает поле собирает мячики
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vova123456
Ответ angry horse
Вот именно, что я начал любить футбол за саму игру и мастеров, а не из-за какого-то проплаченного шапито с контентом для привлечения быдла, ничего общего с той любви к игре это не имеет 😎
Извини, но не верю, у всех был кумир из-за которого по большому счету начали болеть, а не как ты говоришь, что сразу начал тики таку и катеначо обсуждать)
100 % и у тебя был кумир, в зависимости от твоего возраста это мог быть Баджо, Зидан, Роналдо, Месси, Роналду. Просто сейчас ты уже гнешь свою линию до конца.
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градус ненависти
Ответ блокад блокадыч
да какой 8... Ладно Амкал и 2дротс, у них есть хотя бы неплохая армия болельщиков, а вот другие клубы разве вызывают интерес у кого то?
Так в этом и смысл кубка, что любительские и полулюбительские команды могут участвовать, это же не лига
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angry horse
Ответ vova123456
А что плохого и необычного что дети любят футбол и ходят на стадион? Думаю большинство так и полюбили футбол, вот ты во сколько начал следить за футболом?
Вот именно, что я начал любить футбол за саму игру и мастеров, а не из-за какого-то проплаченного шапито с контентом для привлечения быдла, ничего общего с той любви к игре это не имеет 😎
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vova123456
Ответ angry horse
Армия пятиклассников и подобных им в развитии?😁
А что плохого и необычного что дети любят футбол и ходят на стадион? Думаю большинство так и полюбили футбол, вот ты во сколько начал следить за футболом?
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ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
Ответ Filipp Gorski
Ждём Найт Файтс Мостового
Его уволили
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Александр Трофимов
Зачем? Лучше бы простым любителям дали
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vova123456
Ответ Evil Man
В РФС явно не в курсе, что кроме Амкала и 2дротс, болельщиков в медиалиге больше ни у кого нет. Ну может Броук Бойз Егорова еще наберут сколько-нибудь людей на трибуну. Будут матчи на пустых стадионах с никому не нужными еще и не профессиональными клубами))
Ну насколько я знаю, там есть команда где кроме футболистов играют и ваши российские звезды, Дорохов, Абрамов, Азамат и другие. У этих то точно всё нормально с болельщиками, но не думаю что они входят в топ 8, максимум топ 12, наверное.
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demai
шапито в Кубок взяли, а крымские команды по-прежнему за бортом?
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блокад блокадыч
Ответ angry horse
Армия пятиклассников и подобных им в развитии?😁
но хоть какая то)
+1
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angry horse
Ответ блокад блокадыч
да какой 8... Ладно Амкал и 2дротс, у них есть хотя бы неплохая армия болельщиков, а вот другие клубы разве вызывают интерес у кого то?
Армия пятиклассников и подобных им в развитии?😁
+2
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angry horse
Букмекеры продавили своё позорище, однако🤡
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Александр Сачков
Многовато будет.
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Filipp Gorski
Ждём Найт Файтс Мостового
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Макс Фет
Ответ Evil Man
В РФС явно не в курсе, что кроме Амкала и 2дротс, болельщиков в медиалиге больше ни у кого нет. Ну может Броук Бойз Егорова еще наберут сколько-нибудь людей на трибуну. Будут матчи на пустых стадионах с никому не нужными еще и не профессиональными клубами))
а у какого нибудь Долгопрудного много болельщиков?
+11
-1
+10
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Evil Man
В РФС явно не в курсе, что кроме Амкала и 2дротс, болельщиков в медиалиге больше ни у кого нет. Ну может Броук Бойз Егорова еще наберут сколько-нибудь людей на трибуну.
Будут матчи на пустых стадионах с никому не нужными еще и не профессиональными клубами))
+4
-3
+1
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блокад блокадыч
да какой 8... Ладно Амкал и 2дротс, у них есть хотя бы неплохая армия болельщиков, а вот другие клубы разве вызывают интерес у кого то?
+11
0
+11
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блокад блокадыч
Ответ Кирилл Голивец
Меня бесит Медиалига, но нищих аутсайдеров втордива с зарплатами в 40 тыщ эти команды обыграют почти поголовно
неудивительно, игроки уровня втордива обыграют клуб втордива)
+8
-3
+5
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блокад блокадыч
Ответ otchim kaloeda
Герман Эль Класико был обычным фифером... Создал "Амкал" теперь медиа лига геморой Российского футбола..Посещаемость больще чем РПЛ
да где больше то?)
+2
-9
-7
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Кирилл Голивец
Меня бесит Медиалига, но нищих аутсайдеров втордива с зарплатами в 40 тыщ эти команды обыграют почти поголовно
+21
-4
+17
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otchim kaloeda
Герман Эль Класико был обычным фифером...
Создал "Амкал" теперь медиа лига геморой Российского футбола..Посещаемость больще чем РПЛ
+31
-7
+24
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